Юлиана Караулова станет судьей в новом сезоне шоу «Фантастика»

Юлиана Караулова будет судьей в новом сезоне шоу «Фантастика»
На Первом канале с 27 октября в эфир выходит новый сезон шоу «Фантастика». Об этом изданию FBM.RU сообщила пресс-служба телеканала.
Уже на следующей неделе станут известны имена новых героев и судей «Фантастики».
При этом сообщается, что одним из членов жюри проекта станет победительница первого сезона Юлиана Караулова (Роза Марковна Кляк).
«В первом сезоне я была по другую сторону сцены и прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером. Сейчас, сидя в судейском кресле, я вижу лишь финальный результат этой работы. Классно взглянуть на происходящее со стороны и понять, какие эмоции испытывает зритель. Конечно, это супер-уровень! Персонажи «Фантастики» – с разными характерами и историей. Очень важно до мелочей продумать концепцию своего героя. Самое главное – не бояться экспериментировать», – поделилась своими эмоциями Караулова.