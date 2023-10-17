Юлиана Караулова станет судьей в новом сезоне шоу «Фантастика»

«В первом сезоне я была по другую сторону сцены и прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером. Сейчас, сидя в судейском кресле, я вижу лишь финальный результат этой работы. Классно взглянуть на происходящее со стороны и понять, какие эмоции испытывает зритель. Конечно, это супер-уровень! Персонажи «Фантастики» – с разными характерами и историей. Очень важно до мелочей продумать концепцию своего героя. Самое главное – не бояться экспериментировать», – поделилась своими эмоциями Караулова.