Названа дата выхода фильма "Голда. Судный день" в России

В России выйдет биографический фильм "Голда. Судный день" с Хелен Миррен в роли премьер-министра Израиля Голды Меир.

Сюжет фильма, основанного на реальных событиях, рассказывает о единственной женщине на посту премьер-министра Израиля Голде Меир. Ей предстоит защитить страну в период "Войны Судного дня", когда Сирия и Египет напали на Израиль.

Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале, однако в российский прокат "Голда. Судный день" выйдет только 20 октября.

Режиссером картины стал Гай Натив. Незадолго до этого стало известно, что второй сезон аниме "Благословение небожителей" по романам китайской писательницы Мосян Тунсю выйдет в России одновременно со всем миром.