Фильм «Немая ярость» выйдет в прокат 30 ноября

Кинокомпания Вольга выпустит фильм «Немая ярость» (18+) в прокат 30 ноября текущего года. Режиссером проекта выступил Джон Ву.

Главную роль в картине исполнил Юэль Киннаман. Еще в фильме сыграл популярный рэпер Кид Кади.

В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца – голоса. Через год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной.