Фильм «Немая ярость» выйдет в прокат 30 ноября
Кинокомпания Вольга выпустит фильм «Немая ярость» (18+) в прокат 30 ноября текущего года. Режиссером проекта выступил Джон Ву.
Главную роль в картине исполнил Юэль Киннаман. Еще в фильме сыграл популярный рэпер Кид Кади.
В ходе бандитской разборки случайная пуля лишает счастливую семью маленького сына, а прикрывавшего его отца – голоса. Через год усиленной подготовки папа мальчика становится кошмаром для врагов в любой перестрелке, погоне или рукопашной.
В годовщину трагедии он намерен разыграть безостановочную симфонию возмездия всем, кто встанет у него на пути. Теперь его действия скажут всё громче любых слов.
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