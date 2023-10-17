«Северные амуры» покоряют кинотеатры

Как много вы знаете о героях своего родного края? А других мест, которые не так близко к нам, но всё-таки очень важны? К счастью, чтобы узнать больше о культурах других регионов России, вовсе необязательно ехать туда (хотя небольшое путешествие — тоже очень круто!), ведь о них снимают мультфильмы.

Студия «Муха», художники которой одними из первых начали использовать 3D графику в России, а также рисовать клипы для таких артистов, как Глюкоза, Сергей Галанин, Филипп Киркоров и многих других, создала мультфильм «Северные амуры» о башкирских героях. Смотрим трейлер вместе с Тлум.Ру.

О чём речь?

«Северные амуры» — история, основанная на реальных событиях. По сюжету пятеро бравых башкир проходят сразу две войны — Русско-шведскую и Отечественную 1812 года.

Задача не из простых, но и герои не лыком шиты: пятеро односельчан, аксакал Кылысбай, бортевики Ихсан и Усман, батыр Юмагужа и юный Габит — меткие и неуловимые. Они неожиданно нападают на неприятеля и так же резво скрываются, оставаясь невредимыми.

На войну с армией Наполеона уходят уже их потомки, в том числе девушка-воительница по имени Янсылу. Если вы вдруг сомневаетесь, а что воительница делает в рядах армии, не переживайте — над мультфильмом работал научный консультант и историк Рамиль Рахимов, который подтвердил, что женщины сражались наравне с мужчинами, а ещё — что башкиры боролись с саранчой и почти пленили самого Наполеона Бонапарта.

Кстати, воительницу можно заметить на картине немецкого художника Югеля «Первые казаки в Берлине 20 февраля 1813 года»: А «Северными амурами» герои называются, потому что так их прозвали французы за исключительную меткость при стрельбе из лука.