Уютные осенние фильмы: легенды кино для семейного просмотра

Не так плоха хмурая погода за окном, если вы можете приготовить себе вкусный чай, забраться под плед и посмотреть душевное кино.

© News.ru

Наша подборка лучших осенних фильмов и сериалов научит вас наслаждаться осенью.

Видео дня

Список самых культовых осенних фильмов и сериалов

«Осень в Нью-Йорке», 2000 г.

News.ru

История о любви 48-летнего успешного бизнесмена, беззаботного ловеласа и прожженного циника Уилла Кейна к 22-летней девушке Шарлотте. Притом эта любовь является неожиданно для него самого, ведь изначально целью было лишь развлечение. Но чувства оказываются гораздо сильнее. Однако Шарлотта сообщает Уиллу, что ей осталось жить примерно год из-за болезни сердца. Главный герой всеми силами пытается это исправить, уговаривая девушку на операцию.

«Сладкий ноябрь», 2001 г.

Меланхоличная мелодрама с похожей сюжетной линией. Главным героям дана лишь одна осень для любви. Материалист и карьерист встречает беззаботную и очень живую девушку и только с ней открывает неизведанные грани своей души. Но паре не суждено быть вместе — девушка неизлечимо больна и хочет сбежать, не попрощавшись.

«Осенний марафон», 1979 г.

Драма о кризисе среднего возраста «хорошего человека», воспитанного в советских традициях. Интеллигентный мужчина с нерешительным характером ведет двойную жизнь. У него есть жена, которую он не решается оставить, чтобы уйти к молодой любовнице. Еще есть друзья и коллеги, которым главный герой тоже не может отказать. Но можно ли быть хорошим для всех, при этом не утонув во лжи? И способен ли человек с таким характером на решительные действия?

«Когда Гарри встретил Салли», 1989 г.

Романтическая комедия о взаимоотношениях двух давних приятелей, которые познакомились еще в юношестве. Периодически их жизненные пути пересекаются, и именно в осенние месяцы Гарри и Салли проводят большую часть времени вместе. Они всегда не согласны друг с другом, спорят обо всем на свете, их мнения в большинстве случаев не схожи, и обоих это безумно злит. При этом Гарри и Салли чувствуют сильное притяжение друг к другу, но усердно отрицают это. Возможно ли, что их встречи уготованы судьбой? Или же близость только все испортит?

«Октябрьское небо», 1999 г.

Лучший осенний фильм для вдохновения и обретения веры в себя, который с интересом смотрят и взрослые, и дети, и подростки. Сюжет о судьбе мальчика из очень маленького шахтерского поселка, у которого есть большая мечта, дикая и непостижимая для его окружения. Никто не мог поверить, что простой мальчишка на что-то может быть способен. Светлый и искренний фильм, который много лет не оставляет никого равнодушным и вселяет уверенность в себя.

«Дом у озера», 2006 г.

News.ru

Загадочный фильм, который трогает сердца своей романтичной изысканностью. Сюжет строится вокруг переписки женщины и мужчины, которые влюбляются друг в друга несмотря на то, что общаются лишь через бумажные письма. И вот бы им встретиться, но судьба преподносит невероятный сюрприз: она живет в 2006 году, а он — в 2004-м. Чувствуется, что в эту кинокартину вложена душа, а сама история настолько сказочная и одновременно переплетена с реальностью, что заставляет верить в чудеса.

Сага «Сумерки», 2008–2012 гг.

Просмотр этих романтических фэнтезийных фильмов для осени вполне актуален. Действия в киноленте происходят в местности, где каждый день пасмурно и холодно. Кроме того, премьера финальной части вампирской хроники случилась тоже осенью — 15 ноября 2012 г. Самое время освежить в памяти события всех пяти фильмов.

Подборка осенних фильмов для семейного просмотра с детьми

«Мачеха», 1998 г.

Немного грустная, но очень добрая и поучительная мелодрама о семейных ценностях. На экране разворачивается непростая история взаимоотношений молодой мачехи с ее пасынком и падчерицей. Непростые отношения и с их родной матерью, которая не может смириться с тем, что ее семья разрушена. Но обстоятельства вынуждают всех членов семьи пересмотреть отношение друг к другу. Смена сезонов в фильме и душевный сюжет отлично гармонируют с уютным осенним вечером.

«Гарри Поттер и философский камень», 2001 г.

Фильм, полный магии и приключений, легко уводит в мир фантазии, позволяя почувствовать себя частью этого удивительного мира. Отличный сюжет для осени. Кроме того, отправление главного героя в школу Хогвартс ассоциируется с началом учебного года. В фильме хорошо раскрываются темы дружбы, мужества, самопожертвования и верности.

«Инопланетянин», 1982 г.

News.ru

Трогательный семейный фильм Стивена Спилберга. По сюжету пришелец-исследователь не успевает улететь вместе со своими инопланетными сородичами и случайно остается на Земле. Сначала бедняга прячется в лесу от правительственных агентов, а затем в доме мальчика по имени Эллиот. Ребенок вместе с братом и сестрой пытаются помочь ему вернуться на родную планету. Трогательный и драматичный осенний фильм для уютного семейного просмотра.

«Король воздуха», 1997 г.

Добрая история о дружбе между 11-летним мальчиком по имени Джош и псом Бадди. Однажды юный баскетболист Джош во время тренировки на улице увидел, как бездомный пес интересуется мячом и легко может забрасывать его в кольцо. Мальчик подружился с собакой и забрал к себе домой. Он не знал, что собака сбежала от старой и плохой жизни. С Джошем пес приобрел новую, счастливую и полную любви жизнь. Тренируясь вместе, друзья становятся членами школьной команды по баскетболу. Но вскоре объявляется прежний хозяин Бадди, который требует вернуть пса.

«Таинственный сад», 2020 г.

Девочка Мэри внезапно становится сиротой и вынуждена переехать в особняк своего дяди в Англии. В таинственном доме для девочки действуют строгие правила, которые запрещают ей выходить из своей комнаты и ходить по коридорам огромного дома. Однажды Мэри натыкается на потайную дверь. Оказалось, что она открывает проход в удивительный мир, где исполняются любые желания. Этот таинственный сад с растениями в человеческий рост, роскошными цветами, гигантскими деревьями, живыми арками и заливными лугами поражает воображение зрителей.

«Маленькая мама», 2020 г.

В фильме используются приемы магического реализма, поэтому картина захватывает и завораживает с начала и до последнего кадра. Этот уютный осенний фильм подходит для всех возрастов и является одним из лучших кинокартин для семейного просмотра. Девочка восьми лет по имени Нелли вместе с родителями приезжает в загородный дом после смерти бабушки. Девочка не может понять, почему ее мама Марион так сильно грустит, вернувшись в дом своего детства. Затем мама и вовсе исчезает. На прогулке в лесу ей встречается ровесница, которую зовут так же, как и маму Нелли, — Марион. Но сходство не только в имени, но и во внешности.

ТОП осенних фильмов 18+

«Если я останусь», 2014 г.

Жизнеутверждающий фильм с осенними пейзажами американского пригорода настраивает на приятную осеннюю меланхолию и наводит на философские мысли. Сюжет фильма разворачивается вокруг судьбы виолончелистки Мии Холл, жизнь которой меняется в одно мгновение, когда в автомобильной аварии погибает ее семья, а сама Мия впадает в кому. Пока ее душа бродит по больнице, девушка должна решить, стоит ли ей просыпаться. Сможет ли она быть счастливой без тех, кого так сильно любила.

«Патерсон», 2016 г.

Поэтический фильм для особого настроения, поэтому осенний вечер для просмотра этой кинокартины будет как нельзя кстати. Каждый найдет в фильме свой смысл: для кого-то он будет о поэзии вокруг нас и о рифмах, которыми переполнен этот мир. Кто-то увидит смысл в простых радостях, которые вдохновляют, в счастливых моментах, связанных с любимым человеком. В фильме всего лишь показана неделя из жизни обычного человека, работающего водителем автобуса. Каждый его день напоминает день сурка, но ему удается создавать поэзию из повседневности.

«Роман служанки», 2021 г.

News.ru

Спокойная и размеренная драма. Действия фильма разворачиваются в середине 20-х годов прошлого века. Британия показана так, какой она и была в то время: отглаженные манжеты, фартуки и чепчики прислуги, нарядные велосипеды с корзинками и так далее. В богатом доме аристократов Нивенов работает юная горничная-сирота. Это милая девушка с непростой судьбой и глубокими переживаниями, на жизнь которой так или иначе повлиял парень из богатой и успешной семьи Пол.

«Он и Она», 2017 г.