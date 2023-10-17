Выходит последний сезон «Агента национальной безопасности»

В среду, 18 октября, в эфире телеканала «НТВ» состоится показ детектива «Агент национальной безопасности. Возвращение». В центре сюжета – бывший страж порядка, который возвращается в родной город спустя 15 лет, чтобы раскрыть тайну гибели друга.

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Бывший агент национальной безопасности Алексей Николаев (Михаил Пореченков), отошедший от службы, работает егерем. В одно утро он отправляется в районный центр за покупками. Там Алексей встречает старого знакомого Олега Тихомирова (Вадим Яковлев), который предлагает ему работу смотрителем базы в соседнем посёлке для высокопоставленных людей. В его обязанности будет входить уборка территории, а самое главное – обеспечение посетителей всем необходимым.

Алексей знакомится с владельцем базы Константином Добрыниным (Николай Смирнов), известным журналистом, занимающимся ныне издательской деятельностью и медиа-бизнесом. Николаев принимает предложение, и в первый же вечер на базу приезжают гости. Среди них – подвыпивший Денис Туранов (Сергей Лысов), директор таможенной службы. Он начинает демонстрировать остальным гостям антикварный меч времён Александра Невского стоимостью полмиллиона долларов.

На фоне расхождения интересов между одним из присутствующих и Турановым возникает конфликт. Николаев помогает ему дойти до спальни. Там Туранов упоминает об убийстве бывшего напарника Алексея, Андрея Краснова. На следующее утро помощник Туранова находит тело своего босса, а антикварное оружие таинственным образом исчезает.