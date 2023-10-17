Чем хорош фильм «Миссия невыполнима 7»

Том Круз и режиссер-сценарист последних «Миссий невыполнима» Кристофер Маккуорри похоже смогли вывести какую-то формулу идеального шпионского блокбастера. Эта третий совместный фильм серии, и он снова получился отменным. Честно говоря, даже удивительно, как удалось создать настолько прочное полотно, учитывая, что съемки велись в разгар ковида и многократно то останавливались, то переносились.

Что ни говори, а съемки на натуре легко можно отличить от зеленого экрана или от StageCraft’a. Можно было выкрутиться и закрыться в павильоне, но вместо этого вся команда терпеливо дожидалась окон в периоды послабления пандемии и сотворила-таки магию кино. Безусловно, компьютерная графика тут есть, но она является лишь вспомогательным средством, а не главным способом построения визуального ряда. И это выгодно отличает последнюю «Миссию» от ленивых поделок, неотличимых от мультиков.

Внимание к деталям, выверенный сценарий, отличные герои, неожиданно большое количество юмора и прекрасный экшн просто приковывают к экрану. А зная, что почти все трюки выполнены вживую, просмотр сопровождается выбросом адреналина. «Смертельная расплата. Часть первая» является самим воплощением понятия «летний блокбастер», расширяющим границы и заслуживающим восхищение. Классика мирового кинематографа, рожденная в реальном времени.

Том Круз в прекрасной форме и несмотря на то, что ему 61 год, он является полноценным локомотивом голливудского блокбастера. Когда выйдет вторая часть «Смертельной расплаты», окажется, что Итан Хант не сходит с экранов уже почти 30 лет. С большой долей вероятности – это будет последнее появление Круза в данном образе. И наверняка, это будет гранд-финал всей серии. Остается только порадоваться, что в свое время он согласился взяться за это задание.