Объявлен каст фильма "В руке Данте"

В актерский состав грядущей картины "В руке Данте" вошли сразу несколько секс-символов современного Голливуда: Оскар Айзек, Джерард Батлер и Джейсон Момоа. Об этом сообщает Deadline.

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Фильм, в основу которого положен бестселлер Ника Тошеса "Рукой Данте", расскажет о борьбе за оригинальную рукопись "Божественной комедии" Данте.

Среди участников схватки - контрабандисты, мафиози и случайно угодивший в водоворот событий ученый.

Картине, которую многие сравнивают с экранизациями Дэна Брауна, уже пророчат оглушительный успех. Тем более, что среди продюсеров сам Мартин Скорсезе. А в режиссерском кресле - создатель "Скафандра и бабочки" Джулиан Шнабель.