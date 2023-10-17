Сегодня умер Тони Старк в фильме «Мстители: Финал»

17 октября 2023 года произошло важное событие для киновселенной Marvel. Именно в этот день разворачивается битва за Землю — масштабнейшее сражение в фильме «Мстители: Финал». Команда супергероев во главе с Капитаном Америкой встретилась с армией Таноса, раз и навсегда победив злодеев.

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Важнейшую роль в победе добра сыграл Тони Старк, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти своих близких и всё человечество. Со времён гибели Железного человека изменились не только киновселенная Marvel, но и реальный мир — сборы фильмов студии серьёзно упали, качество спецэффектов и сценариев также просели, а совсем недавно авторы начали переосмысливать производство собственных сериалов.