Майкл Флэнаган снял очередной хит после «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы».

Боссы Netflix любят бездарно разбазаривать деньги, но в случае с Майком Флэнаганом они не прогадали. Он снял для сервиса много проектов — и лишь «Клуб полуночников» можно назвать спорным. Другие шоу вроде «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы» стали хитами, которые интересно смотреть и обсуждать.

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«Падение дома Ашеров» — новый проект Флэнагана. Сюжет основан на одноимённом рассказе Эдгара Аллана По, который получил уже десяток экранизаций. Казалось бы, удивить зрителя очередным переосмыслением классики невозможно, но режиссёр снова зажигает. Возможно, «Падение дома Ашеров» — главный хит в его карьере.

«Падение дома Ашеров»: где смотреть?

Все восемь эпизодов вышли на Netflix, это случилось 12 октября. На сервисе есть официальные русские субтитры, а энтузиасты уже подготовили много неофициальных озвучек.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

История Атланта, который не смог

Сериал рассказывает об Ашерах, одном из самых влиятельных семейств в мире. Эти ребята богатеют на сомнительных таблетках, которые доводят людей до смерти, и регулярно попадают в мимолётные скандалы — и мимолётные, потому что им удаётся всё заминать благодаря своим СМИ и гениальным адвокатам. Суть Ашеров описывает монолог из третьего эпизода.

Когда жизнь подкидывает лимоны, не готовь лимонад. Сначала разверни мультимедийную кампанию, объясни людям, что лимоны — невероятный дефицит и каждый должен ими запастись. Контролируй поставки, атакуй СМИ. Лимон — лучший подарок любимой, незаменимый аксессуар. Пиши на билбордах, что без лимонов ты останешься без секса. Затем Кардашьян сосёт дольку лимона на слитом в сеть порноролике. Тимоти Шаламе выходит в Каннах в лимонных туфлях. Запускаешь хештег — и вместо «пушка» или «кайф» люди говорят «лимон». И только после этого готовь лимонад.

Такой характер делает Ашеров непобедимыми — по крайней мере, для обычных людей. Вот только в сериале они сталкиваются с чем-то иным. Как ещё объяснить трагедию, когда все дети властного Родерика Ашера начинают умирать при самых безумных обстоятельствах. Причём смерти разделяют максимум один-два дня.

Каждая серия посвящена пути одного из Ашеров — от тяжёлой, но всё-таки полной возможностей жизни до чудовищной и труднообъяснимой гибели. Процесс всегда полон драмы и интриги.

Непосредственно хоррора, которого так ждут от Флэнагана, в сериале мало: горстка скримеров, ряд обезображенных тел, много крови. В основе не откровенная жуть, а мистика — не самая изысканная, но максимально атмосферная. Чего стоит злодейка, которая одновременно пугает и завораживает. Столь интересные персонажи на телевидении встречаются редко.

Параллельно разворачиваются другие арки. К примеру, в первом эпизоде одного из Ашеров обвиняют в предательстве. Имя виновника неизвестно, поэтому сериал на время превращается в детектив, где все косо друг на друга смотрят и ищут улики. Ещё есть флешбэки, которые рассказывают о взлёте семейства, и линия с исповедью уже побитого судьбой Родерика Ашера.

Уникальность в том, что абсолютно все арки вышли безумно интригующими. Что бы ни происходило в кадре, ты увлечённо смотришь в экран и стараешься не моргать. Уж больно старательно Флэнаган подошёл ко всем аспектам шоу вроде декораций, постановки кадра и подбора актёрского состава.

В результате впечатляют даже предсказуемые моменты. Сразу догадываешься, чем закончится история доктора Викторин Лафуркад. Вот только её конец обставлен так драматично, что Флэнагану хочется аплодировать.

Флэнаган собрал идеальный актёрский состав

Собрать идеальный каст — истинное чудо. Порой это не удаётся даже авторам суперхитов. Чего стоит «Ван-Пис», где Усопп в плане харизмы сильно проигрывал остальным пиратам. Любопытно, что в «Падении дома Ашеров» не допустили промахов. Хороши все — от эксцентричного юноши, который умрёт первым, до героев, дотянувших до финала.

Возьмите даже второстепенных персонажей — вот начальник из флешбэков. У него не так много экранного времени, но режиссёр и актёр используют каждое мгновение, чтобы зрители его возненавидели. Высокомерие, неуважение к коллегам, неуклюжие попытки казаться своим парнем — всё это заставляет трястись от ярости. Персонажа сыграл Майкл Трукко, в портфолио которого почти нет звёздных ролей, однако сомневаться в его профессионализме не стоит.

Раз создатели сериала так прописали незначительного персонажа, чего говорить об основных. Глава семейства Родерик Ашер источает силу, его сестра Маделин постоянно доказывает свою гениальность, злодейка — вообще восторг. Отдельно стоит упомянуть адвоката Артура Пима, которого играет Марк Хэмилл. Этот персонаж настолько крут, что должен всплывать в Google по запросу «пробивной мужик».

«Падение дома Ашеров»: стоит ли смотреть?

В 2023-м вышло чрезмерно много хороших сериалов. Вот только «Падение дома Ашеров» всё равно заслуживает места в тройке лучших. В новом хите Майка Флэнагана нет ничего революционного, но каждый кадр сделан с таким вниманием к деталям, что шоу хочется исключительно хвалить. Если любите мистику, обязательно посмотрите новинку.