Названа дата выхода «Оппенгеймера» в онлайне

Названа дата выхода фильма «Оппенгеймер» в онлайне
Цифровая премьера трёхчасового биографического триллера «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана состоится 21 ноября. Посмотреть ленту можно будет в Amazon Video, iTunes, Vudu и Google Play Movies & TV.
В этот же день картина выйдет на DVD и Blu-Ray — спустя ровно четыре месяца после начала проката в кинотеатрах. Фильм стал одним из самых кассовых в 2023 году и заработал более $ 942 млн.
Лента рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки», «28 дней спустя»).
«Оппенгеймер» не получил официальный прокат в России, однако в стране картину всё равно показывают.
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