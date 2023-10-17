26 октября в прокат выйдет масштабный художественно-документальный фильм "Императрицы". "РГ" уже рассказывала о том, что готовится такой проект, режиссером которого стал Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император").

Лента создана в рамках цикла исторических проектов "Русь" о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма "Петр I. Последний царь и первый император", который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.

По сюжету Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника: страну захватывает череда безжалостных и беспощадных дворцовых переворотов. Так начинается уникальная эпоха в нашей истории - практически вся власть сосредотачивается в руках женщин. Сможет ли устоять в эти непростые времена молодая империя, построенная Петром? Какой ценой Елизавета Петровна, дочь великого монарха, сможет занять свое место в истории? А главное - что могут дать России женщины на престоле?