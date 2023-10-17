Вышел трейлер фильма "Императрицы", где сыграли Юлия Пересильд и ее дочь Мария
26 октября в прокат выйдет масштабный художественно-документальный фильм "Императрицы". "РГ" уже рассказывала о том, что готовится такой проект, режиссером которого стал Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Викинг", "Союз спасения", "Петр I. Последний царь и первый император").
Лента создана в рамках цикла исторических проектов "Русь" о событиях и личностях, которые приняли участие в формировании великой Российской империи, и является продолжением фильма "Петр I. Последний царь и первый император", который стал самой кассовой художественно-документальной картиной в истории российского проката.
По сюжету Петр I уходит из жизни, не успев назначить наследника: страну захватывает череда безжалостных и беспощадных дворцовых переворотов. Так начинается уникальная эпоха в нашей истории - практически вся власть сосредотачивается в руках женщин. Сможет ли устоять в эти непростые времена молодая империя, построенная Петром? Какой ценой Елизавета Петровна, дочь великого монарха, сможет занять свое место в истории? А главное - что могут дать России женщины на престоле?
Специально для фильма было создано множество костюмов, максимально приближенных к подлинным нарядам императриц: только для Елизаветы было подготовлено более 15 платьев и более 10 париков. Съемки проходили в самых красивых дворцах и усадьбах Москвы и Санкт-Петербурга.
В новом фильме к своим ролям вернутся актеры проекта "Петр I. Последний царь и первый император": Иван Колесников, Ксения Утехина и Игорь Гордин. К проекту присоединилась Ольга Лерман, которая воплотила образ Екатерины II. Роль Анны Иоанновны досталась Анне Уколовой. Петра III сыграет Евгений Шварц, а роль юного возлюбленного Елизаветы, Алексея Разумовского, исполнил Роман Васильев. Маленькую Елизавету Петровну сыграла Мария Пересильд.