Режиссер «Голодных игр» рассказал, о чем сожалеет

Режиссер фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница» Фрэнсис Лоуренс заявил, что теперь понимает, почему реакция на разделение последней части франшизы на два фильма была такой неоднозначной.

В интервью журналу People, опубликованном в пятницу, режиссер признался, что если бы ему пришлось заново снимать фильм с Дженнифер Лоуренс, он бы не стал разделять «Сойку-пересмешницу» на две отдельные части.

«Я очень жалею об этом. Очень жалею, - признался Лоуренс. - Не уверен, что все жалеют, но я точно жалею».

Он также отметил, что в то время команда согласилась с тем, что обе части «Сойки-пересмешницы», вышедшие в прокат с разницей в год, «поднимают свои отдельные драматические вопросы», что делает их законченными произведениями. Но он также признал, что понимает, почему некоторые фанаты были не слишком довольны длительным периодом ожидания между фильмами.