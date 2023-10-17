О писателе Владиславе Крапивине снят документальный фильм

Ленту представили в Тюмени и Екатеринбурге к 85-летию со дня рождения писателя.

© Ревизор - культура

В Сибири и на Урале к 85-летию со дня рождения писателя, классика советской детской литературы Владислава Крапивина представили документальный фильм о нем. О проекте рассказывает "РГ" сегодня, 17 октября.

Фильм "Каравелла Крапивина" – документальный проект с элементами анимации. В мультипликационном виде в нем фигурируют излюбленные писателем парусники. Автором идеи и режиссером фильма является Дмитрий Колобов. В основу средств на производство проекта лег грант ПФКИ, а также на краудфандинговой платформе было собрано 400 тысяч рублей. В фильме приводятся интервью почти 60 человек – семьи Владислава Петровича, его друзей, учеников и исследователей его творчества.

Первый показ, в Тюмени, состоялся 14 октября, в день рождения Крапивина. На следующий день показ повторили в Екатеринбурге. На премьере зрителям дарили кораблики в скорлупках.