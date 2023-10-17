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СТС покажет новое шоу для детей "Ученик суперниндзя" в 2024 году

Телеканал СТС в 2024 году выпустит в эфир новое шоу для детей "Ученик суперниндзя", сообщила генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова.

СТС покажет новое шоу для детей "Ученик суперниндзя"
© Unsplash

"Мы не могли оставить вселенную шоу "Суперниндзя" без расширения, поэтому готовится шоу, которое будет называться "Ученик суперниндзя". Это будет шоу для маленьких, скоро мы начнем кастинг. И в следующем году уже увидим в эфире", - сказала она на конференции TV2B 2023.

СТС запустил экстремальное шоу "Суперниндзя" в 2023 году. Второй сезон программы вышел 9 октября.

По словам Балановой, в общей сложности телеканалы, которые входят в НМГ, в этом году покажут шесть тысяч часов развлекательного премьерного контента.

"Из них около четырех тысяч часов - наше собственное производство, остальное мы закупаем у наших партнеров на рынке. Эти четыре тысячи часов - это рост по сравнению с прошлым годом в 25%", - добавила она.