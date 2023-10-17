СТС покажет новое шоу для детей "Ученик суперниндзя"

"Мы не могли оставить вселенную шоу "Суперниндзя" без расширения, поэтому готовится шоу, которое будет называться "Ученик суперниндзя". Это будет шоу для маленьких, скоро мы начнем кастинг. И в следующем году уже увидим в эфире", - сказала она на конференции TV2B 2023.