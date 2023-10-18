Вышел тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

В ролике можно увидеть актрису Мелиссу Макбрайд, которая вновь исполнила роль Кэрол из основного сериала. Второй сезон шоу посвятят тому, как героиня будет искать своего давнего друга. Она попадёт во множество опасных ситуаций, из которых ей придётся выбираться.