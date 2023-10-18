В Москве состоялась премьера фильма "По щучьему велению"

"По щучьему велению" - это очевидный выбор, поскольку все люди мечтают о волшебной палочке. <...> Этот фильм про волшебную палочку, только у нас она живая. Это должно попадать в сердце, потому что иногда очень хочется, чтобы кто-то помог, кто-то подставил плечо, чтобы самая невероятная мечта стала явью. Но в фильме вы увидите, что при этом надо всегда что-то делать самому. В этом, пожалуй, смысл этой картины", - сказал Сельянов.