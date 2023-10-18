Netflix поделился новыми эксклюзивными кадрами шестого сезона «Короны»

Все поклонники исторический драмы «Корона» с нетерпением ждут заключительный 6-й сезон проекта. Безусловно, стриминговый сервис Netflix понимает желание своей публики и подкрепляет её любопытство новыми кадрами сериала. На фотографиях запечатлены главные герои драмы, среди которых, конечно же, мы узнаем Элизабет Дебики, сыгравшую принцессу Диану, и Халида Абдаллу в роли Доди Аль-Файеда.

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Актёры были в похожей одежде, что и принцесса Диана и Доди Аль-Файед в тот роковой вечер перед своей гибелью в парижском тоннеле Альма на набережной Сены. Элизабет предстала в фисташково-сером костюме, а на Абдалле мы можем увидеть чёрную рубашку. Оба актёра были в солнечных очках, а один из кадров сделан в машине. Эти фотографии только лишь подтверждают слова режиссёров о том, что съёмочная команда покажет трагическую смерть и последние дни в Париже принцессы Дианы и её возлюбленного Доди.

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Также есть и сольные снимки, на которых изображена Имельда Стоун в образе королевы Елизаветы II, и, конечно, Салим Доу в роли Мохаммеда Аль-Файеда — египетского миллиардера, отца Доди. Не обошлось и без присутствия тогда ещё принца Чарльза, которого играет Доминик Уэст. Но одними из ключевых персонажей 6-го сезона являются молодые актёры Руфус Кампа и Флин Эдвардс, которые сыграли принцев Уильяма и Гарри.