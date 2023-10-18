Марк Богатырев сыграет главную роль в комедии «Домовенок Кузя»
Звезда «Кухни» Марк Богатырев воплотит образ главного персонажа в семейной комедии «Домовенок Кузя».
По сюжету домовенок из сказочного мира попадает в реальный. Но за ним направляется баба Яга, которая попытается вставлять палки в колеса главному герою.
Вместе с Богатыревым в фильме сыграют Евгения Малахова и София Петрова.
Режиссер Виктор Лакисов, известный по анимационному фильму «Крякнутые каникулы» отметил, что принял интересный вызов, взявшись за «Домовенка Кузю».
Премьера семейной комедии намечается на 2025 год.