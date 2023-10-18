Фильм «Байкеры» отложили на неопределенный срок

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что ленту «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди в главных ролях перенесли на неопределённый срок. Причина — продолжающаяся забастовка Гильдии актёров в США.

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Из-за проходящей забастовки актёры не могут участвовать в рекламе фильмов, в которых они снимались. Из-за этого было принято решение отложить картину.

Изначально фильм ожидался 1 декабря 2023 года, новую дату премьеры пока не называют. Вероятно, её и не назовут, пока не кончится забастовка.