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Фильм «Байкеры» отложили на неопределенный срок

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что ленту «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди в главных ролях перенесли на неопределённый срок. Причина — продолжающаяся забастовка Гильдии актёров в США.

Фильм «Байкеры» отложили на неопределенный срок
© Чемпионат.com

Из-за проходящей забастовки актёры не могут участвовать в рекламе фильмов, в которых они снимались. Из-за этого было принято решение отложить картину.

Изначально фильм ожидался 1 декабря 2023 года, новую дату премьеры пока не называют. Вероятно, её и не назовут, пока не кончится забастовка.

Сюжет ленты посвящён вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон и Бойд Холбрук. Режиссёром выступил Джефф Николс.

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