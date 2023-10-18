В российский прокат выходит французская «Анатомия падения»

Пересказывать сюжет фильма «Анатомия падения» непросто. Если коротко, есть писательница по имени Сандра. Она немка, но живет во французской глубинке с супругом, менее удачливым начинающим автором, и со слабовидящим сыном. Муж Сандры таинственным образом погибает, она становится единственной подозреваемой не только для суда, но и для собственного сына. Суд «вытаскивает» на свет все то плохое, что было между супругами. То, за что, по идее, можно было подстроить убийство. Как будто хорошего вовсе не было.

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Это очень медленная судебная драма со следственными экспериментами, долгими допросами, разговорами и эмоциями. Идет два с половиной часа. Не скажу, что посмотрела это кино на одном дыхании. Главная героиня — холодная, отстраненная, ей долго не проникаешься сочувствием. С другой стороны, она пытается быть не симпатичной зрителю, а человечной. А человечность — это не всегда что-то идеальное и дружелюбное. Продолжает кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин. Ему фильм очень понравился:

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Валерий Кичин кинокритик, обозреватель «Российской газеты»:

«Судебный процесс в фильме занимает огромное место. Зрительский, увлекательный, поскольку любой судебный процесс — это своего рода театр, где есть сцепка характеров, позиций, где все зависит от актерского мастерства прокурора и адвоката. Это своего рода театр, и фильм это доказывает очень здорово. Эта картина увлекательная, у нее захватывающий сюжет. В ней есть тайна: кто убил и убил ли? И если убил, то зачем? Эту тайну нам нужно разгадывать вместе с прокурором и адвокатом в зрительном зале. В картине имеются все признаки массового, популярного, кассового кинематографа. В то же время она очень серьезная в материях гораздо более глубоких и важных».

В «Анатомии падения» нет никакого социального паттерна, понятного для русского человека. Зато есть психологический. Это попытка разобраться в хитросплетениях любой семейной жизни, которая никогда не обходится без конфликтов. Очень хорошо играет Мило Машадо Гранер — исполнитель роли 11-летнего сына главной героини. Он глубоко проникает в сложные психологические обстоятельства своего героя. Интересно наблюдать за ходом суда, процесс не похож на то, как это изображают в том же американском кино. Продолжает кинокритик изданий «Сноб» и Film.ru Дмитрий Елагин:

Дмитрий Елагин кинокритик изданий «Сноб» и Film.ru:

«Сам суд — это очень интересный момент, потому что Жюстин Трие в интервью рассказывала, что здесь она немного жульничала. Во французском суде, когда идет заседание, всегда есть переводчик. Главной героине же в нескольких моментах пришлось обходиться без него. Само заседание сделано не как в американских фильмах, где разрыв аорты, приходит множество людей, адвокатов. Оно более интимное, потому это новый и любопытный, как мне кажется, взгляд и на жанр триллера, и на жанр судебной драмы. Суд показан не как суд, где люди пытаются доказать какие-то факты, они по большей части говорят о чувствах, воспоминаниях и эмоциях».