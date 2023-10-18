В российский прокат выходит французская «Анатомия падения»

Пересказывать сюжет фильма «Анатомия падения» непросто. Если коротко, есть писательница по имени Сандра. Она немка, но живет во французской глубинке с супругом, менее удачливым начинающим автором, и со слабовидящим сыном. Муж Сандры таинственным образом погибает, она становится единственной подозреваемой не только для суда, но и для собственного сына. Суд «вытаскивает» на свет все то плохое, что было между супругами. То, за что, по идее, можно было подстроить убийство. Как будто хорошего вовсе не было.
Это очень медленная судебная драма со следственными экспериментами, долгими допросами, разговорами и эмоциями. Идет два с половиной часа. Не скажу, что посмотрела это кино на одном дыхании. Главная героиня — холодная, отстраненная, ей долго не проникаешься сочувствием. С другой стороны, она пытается быть не симпатичной зрителю, а человечной. А человечность — это не всегда что-то идеальное и дружелюбное. Продолжает кинокритик, обозреватель «Российской газеты» Валерий Кичин. Ему фильм очень понравился:
Валерий Кичин кинокритик, обозреватель «Российской газеты»:
«Судебный процесс в фильме занимает огромное место. Зрительский, увлекательный, поскольку любой судебный процесс — это своего рода театр, где есть сцепка характеров, позиций, где все зависит от актерского мастерства прокурора и адвоката. Это своего рода театр, и фильм это доказывает очень здорово. Эта картина увлекательная, у нее захватывающий сюжет. В ней есть тайна: кто убил и убил ли? И если убил, то зачем? Эту тайну нам нужно разгадывать вместе с прокурором и адвокатом в зрительном зале. В картине имеются все признаки массового, популярного, кассового кинематографа. В то же время она очень серьезная в материях гораздо более глубоких и важных».
В «Анатомии падения» нет никакого социального паттерна, понятного для русского человека. Зато есть психологический. Это попытка разобраться в хитросплетениях любой семейной жизни, которая никогда не обходится без конфликтов. Очень хорошо играет Мило Машадо Гранер — исполнитель роли 11-летнего сына главной героини. Он глубоко проникает в сложные психологические обстоятельства своего героя. Интересно наблюдать за ходом суда, процесс не похож на то, как это изображают в том же американском кино. Продолжает кинокритик изданий «Сноб» и Film.ru Дмитрий Елагин:
Дмитрий Елагин кинокритик изданий «Сноб» и Film.ru:
«Сам суд — это очень интересный момент, потому что Жюстин Трие в интервью рассказывала, что здесь она немного жульничала. Во французском суде, когда идет заседание, всегда есть переводчик. Главной героине же в нескольких моментах пришлось обходиться без него. Само заседание сделано не как в американских фильмах, где разрыв аорты, приходит множество людей, адвокатов. Оно более интимное, потому это новый и любопытный, как мне кажется, взгляд и на жанр триллера, и на жанр судебной драмы. Суд показан не как суд, где люди пытаются доказать какие-то факты, они по большей части говорят о чувствах, воспоминаниях и эмоциях».
Режиссер Жюстин Трие не делает никаких обобщений. Может, поэтому финал фильма у меня оставил только ощущение пустоты. Но у всех зрителей разные впечатления.