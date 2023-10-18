Фильм Зака Снайдера «Мятежная луна» будет длиться 2 часа и 13 минут

По информации издания The Hollywood Handle, финальный хронометраж «Мятежной луны» Зака Снайдера составляет 2 часа и 13 минут. Хронометраж картины оказался не таким уж и масштабным, что, отмечают в СМИ, должно положительно сказаться на её динамике.

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Ранее сообщалось, что в режиссёрской версии «Мятежной луны» будет почти час вырезанных сцен. То есть её хронометраж составит примерно 3 часа и 15 минут.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединяться, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.