8 вдохновляющих фильмов про учителей

Учитель – это не просто человек, передающий знания. В его руках самое дорогое – души наших детей. Порой именно от педагога зависит то, каким вырастет ребёнок. Смогут ли наставники разглядеть в маленьком человеке то, что спрятано от посторонних?

© Кадр из фильма "Общество мертвых поэтов"

Сегодня мы подобрали для вас несколько фильмов об учителях, которые вдохновляют. Каждая из киноисторий – это не просто фильм, это яркий пример того, как важно правильно найти подход к детям и открыть им дорогу в жизнь.

Видео дня

1. «Звёздочки на земле» (2007)

Вдохновляющее кино о том, что каждый ребёнок – это красивый и хрупкий мир, который очень просто разрушить. В главной роли – Аамир Кхан – режиссёр киноленты. Это история большой и невероятной дружбы ученика и учителя. Никто не видит, насколько прекрасна душа восьмилетнего Ишана. Для остальных он хулиган, который доводит взрослых и не ладит со сверстниками.

Но уже через несколько минут зритель понимает, что Ишан – особенный ребёнок. Фильм снят так, что зритель полностью погружается в детское сознание и начинает видеть мир вокруг глазами ребёнка.

Когда нервы взрослых сдают, и принимается решение отдать мальчика в интернат, на его пути появляется настоящий учитель, который всё-таки смог увидеть истинную причину плохой успеваемости и поведения Ишана, и навсегда изменит его жизнь.

2. «Большой» (2017)

«Вспомни, ради кого ты танцуешь».

Драма разворачивается на улицах провинциального городка Шахтинска. Маленькая Юля танцует на улице, отвлекая внимание прохожих, пока ей подельник обворовывает прохожих. Отец Юли алкоголик, а она сама частый гость в отделении полиции. Мама едва сводит концы с концами.

Всё изменилось в тот момент, когда очередной жертвой юных аферистов стал бывший солист балета Потоцкий, ныне ведущий не совсем правильный образ жизни. Он принимает решение привезти Юлю в Москву, где ей начинает заниматься известный педагог и бывшая балерина – Белецкая, которую потрясающе сыграла Алиса Фрейндлих. Вместе они проходят различные испытания, благодаря которым Юля обретает новую жизнь.

3. «Общество мёртвых поэтов» (1989)

Дело разворачивается в элитной академии для мальчиков. Приход нового учителя навёл настоящий переполох, ведь он нарушает все устои и традиции учреждения.

Новый учитель раскрывает учеников совершенно с новой стороны. Он пробуждает в них жажду к знаниям и тягу к первооткрывательству. Учитель полностью поменял жизнь всех ребят, а особенно одного ученика, который кардинально пересмотрел свои взгляды на жизнь.

4. «Улыбка Моны Лизы» (2003)

Это кино о свободе выбора. Даже если ты девочка. Сюжет напоминает «Общество мёртвых поэтов», только действие разворачивается в элитной академии для девочек. Новая учительница с порога меняет все консервативные порядки учреждения, по пути подвергая сомнению все сложившиеся устои.

История разворачивается в 50-х годах, в Америке. Юные ученицы уверены, что в академии они просто коротают время до замужества, ведь единственное предназначение женщины – служение мужу и детям. Учительница, которую потрясающе сыграла Джулия Робертс, убеждённая феминистка, которая показывает девушкам, что у них есть выбор и они могут бороться за своё место под солнцем.

5. «Сокровище» (2009)

«Каждый ребёнок – сокровище, но надо, чтобы кто-то ему об этом сказал».

Дело разворачивается в Гарлеме, где 16-летняя чернокожая школьница из бедной семьи, страдающая ожирением, учится в школе. Успеваемость у неё слабая, а дома – мать, которая наказывает за малейшую провинность.

Её зовут Сокровище, у неё в столь раннем возрасте есть дочь с синдромом Дауна, и она беременеет во второй раз. В связи с такими обстоятельствами её переводят в альтернативную школу. А ещё Сокровище пережила инцест.

Кажется, что из такого ей уже не выбраться, но всё меняется, когда новая учительница протягивает ей руку помощи.

6. «Географ глобус пропил» (2013)

Один из громких российских фильмов, который полностью переворачивает все мнения о кино. Провинциальный город со всеми его прелестями – серостью, скукой, пьянством и глупостью. Классика российской глубинки.

Всё меняет поход в тайгу учителя географии и его учеников, который даёт надежду. За роль географа Константин Хабенский награждён званием «лучший актёр».

7. «Человек эпохи Возрождения» (1994)

Классика мирового кино, в главной роли которого несравненный Дени де Вито. Трудные подростки в армии, непростые судьбы, Шекспир и нетривиальные методы обучения. Как обрести авторитет, найти себя и научиться понимать собственную дочь?

Тонкий фильм о детях и наставниках рекомендован к просмотру каждому.

8. «Класс» (2008)

Фильм удостоен «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля 2008 года. Мы видим истории школьников-подростков из неблагополучного района. К тому же и актёры ленты не профессионалы, что придаёт особой реалистичности фильму.