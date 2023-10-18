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Ридли Скотт высказался о новом фильме про Чужого

В недавнем интервью режиссёр новой части «Чужого» Федерико Альварес рассказал, как Ридли Скотт, постановщик оригинального фильма, оценил его картину.

Ридли Скотт высказался о новом фильме про Чужого
© Чемпионат.com

По словам Альвареса, он очень сильно переживал, но хотел, чтобы Скотт увидел её раньше всех остальных. В итоге постановщик отметил, что лента получилась отличной. Самого Скотта Альварес назвал крутым.

"А потом он заходит в комнату и говорит: «Феде, что я могу сказать? Это обалдеть как здорово». Для меня это было как… моя семья знает, что это был один из лучших моментов в моей жизни — получить похвалу от такого мастера, которым я восхищался".

Рабочее название ленты — «Чужой: Ромул». В центре сюжета — группа молодых людей, оказавшихся в конфронтации с самой ужасающей формой жизни во вселенной.

Лента выйдет в прокат 16 августа 2024 года.

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