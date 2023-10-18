Документальный фильм об ASTI выйдет онлайн

«Для меня это важный проект, потому что в моем становлении очень важную роль сыграли окружающие меня люди. Не зря для меня давно был важен образ Феникса, ведь мои близкие не раз помогали мне восстать из пепла. Честно признаюсь, даже не догадывалась, что всю мою жизнь, всю душу и творчество можно будет запечатлеть и уместить в одном фильме. Нет ничего, что команда утаила или недоговорила, в ленте моя жизнь и карьеры предстали как открытая книга», — говорит сама ANNA ASTI.