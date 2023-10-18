«Целая экспедиция!»: Куртанидзе рассказал о съемках «Духа Байкала»

«Мы прошли целую экспедицию. Мы провели на Байкале 1,5 месяца огромной группой, прошли много физических и психологических. Но, слава Богу, дедушка Байкал принял нас с любовью, и у нас все получилось», - сказал Куртанидзе.

«Байкал – это огромное место силы. К нему нужно относиться с уважением, с ним надо взаимодействовать. Байкал это чувствует и отдает свою энергию обратно – или с позитивом, или с негодованием. Всех ребят, которые приехали, я инструктировал несколько дней. Многие относились скептически, но в итоге все поняли, что Байкалом шутки плохи», - добавил Куртанидзе.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.