Главную роль в "Домовенке Кузе" сыграет звезда "Кухни"
38-летний актёр Марк Богатырёв, известный в первую очередь по ситкому "Кухня", сыграет домовёнка Кузю в новом фильме Сарика Андреасяна, сообщают "Вести Московского региона".
Помимо "Кухни", Богатырёв играл в "Великой", "Глухаре", "Чикатило", "На солнце, вдоль рядов кукурузы", свежем "Мастодонте" и ряде других популярных проектов.
Также в проекте снимутся Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов.
Съёмки экранизации книги Татьяны Александровой уже стартовали. Продюсеры - братья Андреасян, режиссёр - Виктор Лакисов ("Манюня").
По сюжету Кузя и его друг Нафаня попадают из сказочного мира в реальный, куда за ним отправляется Баба-Яга.
Премьера намечена на 2025 год.
Ранее Андреасян показал первые кадры из своей экранизации "ЕвгенияОнегина".