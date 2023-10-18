Главную роль в "Домовенке Кузе" сыграет звезда "Кухни"

38-летний актёр Марк Богатырёв , известный в первую очередь по ситкому "Кухня" , сыграет домовёнка Кузю в новом фильме Сарика Андреасяна, сообщают "Вести Московского региона".

По сюжету Кузя и его друг Нафаня попадают из сказочного мира в реальный, куда за ним отправляется Баба-Яга.