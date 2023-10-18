Бутман объяснил популярность старых песен в российском кино

«Если отечественный композитор жив, какие-то вопросы решает он сам и продает права на свои песни. На многое из того, что есть в Российском авторском обществе, есть определенные цены. Для того оно и существует, чтобы договариваться с композиторами, потому что это интеллектуальная собственность, ценность. Сложнее обстоят дела с зарубежными авторами, поскольку сейчас мы не вполне можем контактировать с иностранными авторскими организациями, однако это все равно возможно. Но я все же за то, чтобы не терять связь с российскими авторами», — подытожил он.