Лучшие фильмы женщин-режиссеров за последние годы

Режиссер — профессия мужская? Долой стереотипы! Две главные победы в кино в этом году принадлежат женщинам: Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля досталась Жюстин Трие за «Анатомию падению», а «Барби» Греты Гервиг стала самым кассовым фильмом года. Мы решили вспомнить самые яркие фильмы женщин-режиссеров за последние несколько лет.

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Анатомия падения / Anatomie d'une chute — режиссер Жюстин Трие / Франция / 2023

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Золотая пальмовая ветвь, более миллиона зрителей во Франции, грядущая оскаровская гонка, в которой фильм, похоже, займет важное место, — все это об «Анатомии падения», виртуозном триллере Жюстин Трие. Это четвертый фильм французской постановщицы, который зарубежная пресса называет «главным фильмом года».

Муж успешной писательницы Сандры Войтер погибает при таинственных обстоятельствах. Что это было: несчастный случай, самоубийство или убийство? Сандра становится главной подозреваемой, и расследование страшной трагедии оборачивается захватывающим исследованием того, что такое современная семья.

Леди Бёрд / Lady Bird — режиссер Грета Гервиг / Франция / 2017

«Барби» — точно еще один «главный фильм года» (ну а что делать, раз их правда несколько). Это не только самый кассовый фильм 2023 года, но и самый кассовый фильм в истории, снятый женщиной. Но сегодня мы решили вспомнить режиссерский дебют Греты Гервиг — лирическую комедию «Леди Бёрд».

Фильм для тех, кто любит истории про бунтующих подростков и тех, кто хочет лучше понять саму Грету Гервиг. Во многом этот теплый и смешной фильм автобиографичен: главная героиня скучает в католической школе и мечтает сбежать из небольшого города от родителей в Нью-Йорк. Фильм был удостоен нескольких премий «Золотой глобус» и получил пять номинаций на Оскар. В главной роли снялась прекрасная Сирша Ронан, а одного из ее поклонников сыграл Тимоти Шаломе, всеобщий краш.

Земля кочевников / Nomadland — режиссер Хлоя Чжао / США / 2020

Хлоя Чжао — вторая женщина в истории (после Кэтрин Бигелоу), получившая «Оскар» за лучшую режиссеру. «Земля кочевников» стала фильмом-триумфатором премии Оскар 2021 года: шесть номинаций и три победы. Картина получила премии за лучшую режиссуру, лучший фильм и лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд).

После смерти мужа и закрытия завода, на котором она работала, Ферн решает стать кочевницей: путешествовать на своем фургоне из штата в штат в поисках заработка. Она встречает множество самых разных людей, тоже кочевников: бунтарей и одиночек, кантри-музыкантов, хиппи, старых рокеров. Все они выбирают свободу и вечное движение.

Сердце мира — режиссер Наталья Мещанинова / Россия, Литва / 2018

Наталья Мещанинова — одна из главных героинь российского кинематографа последних лет. Сценарист сериала «Школа» Валерии Гай-Германики и фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова, автор сериала «Алиса не может ждать», режиссер картины «Сердце мира», ставшей лучшим фильмом Кинотавра 2018 года.

Главный герой (Степан Девонин) работает ветеринаром на тренировочной станции для собак, там собак учат охотиться на лис. Животные для него — существа гораздо более близкие и понятные, чем люди. Впрочем людям он тоже старается быть ближе, но часто эти попытки оборачиваются против него самого.

/ L'amour et les forêts — режиссер Валери Донзелли / Франция / 2023

Валери Донзелли — еще одна звезда французского кинематографа: режиссер, сценарист и актриса. В 2011 году она дебютировала в Каннах с фильмом «Я объявляю войну» о семейной паре, которая спасает своего ребенка от рака, при этом сохраняя любовь друг к другу и к жизни.