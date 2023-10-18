Кино недели: «Очень плохая девчонка» с Ниной Добрев

19 октября на больших экранах в России появится новая голливудская комедия "Очень плохая девчонка".

© Кадр из фильма "Очень плохая девчонка"

"Рамблер" расскажет о фильме подробнее, чтобы вы точно определились, стоит ли провести за ним осенний вечер.

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Сюжет

Когда Рен Пеппер (Нина Добрев) чувствует, что ее самые близкие подруги исчезают из ее жизни, она позволяет себе небольшую невинную ложь, которая превращается в колоссальное, изменяющее ее жизнь событие.

«Эти девочки — моя семья. Они имеют такое значение, которого никогда не могли бы достичь кровные узы», — говорит главная героиня о своих подругах.

Так, Рен понимает, что ее ближайшие подруги больше не так сильно связаны, гораздо меньше веселятся и участвуют в жизни друг друга. Поэтому она вдруг заявляет, что больна раком. Рен сама не поняла, как из нее выскользнула эта ложь, но теперь ей приходится нести ее за собой. Отступать некуда. Весь фильм она борется с чувством вины и преодолевает препятствия, которые принесла ее шутка, и все это приправлено легким юмором и по-настоящему дружеской атмосферой.

Актерский состав

Кадр из фильма "Очень плохая девчонка"

В главной роли здесь появляется звезда культового сериала "Дневники вампира" Нина Добрев, и это уже хороший повод посмотреть "Очень плохую девчонку".

К ней присоединяются Венди МакЛендон-Кови («Голдберги»), Дэн Баккедал («Вице-президент»), Брэндон Мичал Смит («Четыре свадьбы и одни похороны») и Шерри Кола («Хорошие неприятности»).

О фильме

Картина снята студией Lionsgate. Сценаристом и режиссером фильма стала Дженнифер Крэм.

В беседе с PEOPLE о фильме — ее режиссерском дебюте на большом экране — Крэм говорит, что «хотела рассказать забавную историю о женской дружбе, показанную через призму женщины, которая принимает много действительно плохих решений… и, к моему удовольствию, Нина с энтузиазмом приняла этот вызов».

Крэм говорит PEOPLE: