Завершились съемки третьего сезона сериала «Триггер» с

18 октября завершились съёмки третьего сезона «Триггера» — российского драматического сериала Александры Ремизовой. Об этом в своих соцсетях сообщил Максим Матвеев, исполняющий главную роль в проекте. Продолжение выйдет уже в 2024 году.

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"Стоп, снято! Третий сезон начал свой путь к зрителю… Невероятно люблю нашу группу!"

Третий сезон «Триггера» продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами всего за несколько сеансов.