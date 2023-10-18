Режиссер Соколов высказался о проблемах в отечественной анимации

«С одной стороны, обучаться анимационному кино стало модно, как и хвалить все, что у нас производится. С другой стороны: смотря с чем сравнивать. Были какие-то благоприятные времена для анимации, были не очень. Сейчас трудно говорить о том, что в анимации все спокойно работают. Раньше было время «Золотой коллекции», когда киностудии получали достаточную поддержку от государства на производство именно анимационных фильмов, когда анимация считалась очень важным инструментом воспитания детей. Сейчас же студии существуют очень разрозненно, они в состоянии конкуренции. Сейчас анимационные фильмы производятся, но они немножко проигрывают тем, которые были в «Золотые времена», поскольку их ставят очень быстро, в сокращенные сроки, из-за этого, естественно, качество начало падать. Конечно, есть люди, которые работают над авторским кино. Хорошее искусство требует жертв от тех, кто его производит. Благодаря этим жертвам у нас возникают хорошие фильмы», - сказал собеседник НСН.