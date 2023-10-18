Завершаются съемки блокбастера "Черный замок Ольшанский"

Российский режиссер Кирилл Кузин завершает работу над историческим блокбастером "Черный замок" по роману белорусского классика Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".

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По словам режиссера-постановщика, это развлекательное кино с множеством батальных сцен с каскадерами и компьютерной графикой.

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Фильм относится к жанру исторического фэнтези. В смутные времена XVIII столетия князь Ольшанский украл казну и драгоценности повстанцев и таинственным образом исчез.

Создатели киноленты предупреждают: это не экранизация, а современное прочтение. Над сценарием работали три года.

"Одна из самых ярких книг Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский" не утратила своей актуальности и сегодня. Мне стало интересно: а как этот сюжет будет выглядеть в сегодняшних реалиях, с современными героями. Мы захотели сделать картину именно для зрителя от 12 до 35 лет", - рассказал автор сценария фильма Глеб Шпригов.

В центре сюжета - молодой профессор Антон Космич, который изучает историю страны и мистическим образом переносится в Средневековье. Главный герой пытается разгадать тайны прошлых тысячелетий.

Съемки ленты проходили на десятках различных локаций Беларуси: начались весной в Национальной библиотеке, затем съемочная группа "Беларусьфильма" побывала в деревне Субботники Ивьевского района, в Лидском районе, где снимали на территории туристического комплекса "Вольны мельнік", что в агрогородке Дворище. Какие-то сцены снимали на старинной мельнице, какие-то - под открытым небом. Часть съемок прошла и в новых студийных павильонах киностудии "Беларусьфильм".

Российскому актеру Евгению Стычкину запомнилась березовая аллея, вдоль которой он ехал к агрогородку Дворище. Он признался, что Лида для него всегда будет ассоциироваться с березовыми аллеями по дороге на съемки. В фильме "Черный замок" Евгений Стычкин играет детектива, который, по словам знаменитого актера, очень добрый.