$97.35+0.06102.75+0.23

Завершаются съемки белорусско-российского блокбастера "Черный замок Ольшанский"

Российский режиссер Кирилл Кузин завершает работу над историческим блокбастером "Черный замок" по роману белорусского классика Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский".

Завершаются съемки блокбастера "Черный замок Ольшанский"
© Российская Газета

По словам режиссера-постановщика, это развлекательное кино с множеством батальных сцен с каскадерами и компьютерной графикой.

Видео дня

Фильм относится к жанру исторического фэнтези. В смутные времена XVIII столетия князь Ольшанский украл казну и драгоценности повстанцев и таинственным образом исчез.

Создатели киноленты предупреждают: это не экранизация, а современное прочтение. Над сценарием работали три года.

"Одна из самых ярких книг Владимира Короткевича "Черный замок Ольшанский" не утратила своей актуальности и сегодня. Мне стало интересно: а как этот сюжет будет выглядеть в сегодняшних реалиях, с современными героями. Мы захотели сделать картину именно для зрителя от 12 до 35 лет", - рассказал автор сценария фильма Глеб Шпригов.

В центре сюжета - молодой профессор Антон Космич, который изучает историю страны и мистическим образом переносится в Средневековье. Главный герой пытается разгадать тайны прошлых тысячелетий.

Съемки ленты проходили на десятках различных локаций Беларуси: начались весной в Национальной библиотеке, затем съемочная группа "Беларусьфильма" побывала в деревне Субботники Ивьевского района, в Лидском районе, где снимали на территории туристического комплекса "Вольны мельнік", что в агрогородке Дворище. Какие-то сцены снимали на старинной мельнице, какие-то - под открытым небом. Часть съемок прошла и в новых студийных павильонах киностудии "Беларусьфильм".

Российскому актеру Евгению Стычкину запомнилась березовая аллея, вдоль которой он ехал к агрогородку Дворище. Он признался, что Лида для него всегда будет ассоциироваться с березовыми аллеями по дороге на съемки. В фильме "Черный замок" Евгений Стычкин играет детектива, который, по словам знаменитого актера, очень добрый.

На "Беларусьфильме" уже снимали картину по роману Короткевича. Исторический детектив вышел на экраны в 1984 году. Тогда все натурные съемки прошли за пределами республики. На этот раз снимали все в Беларуси. Премьера фильма ожидается весной 2024 года, в год столетия белорусского кинематографа.