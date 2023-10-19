Арбенина рассказала, как Германика убедила ее сыграть в сериале
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина сообщила о съемках второго сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором она сыграет одну из главных ролей.
«Я начала сниматься у великолепной Валерии Гай Германики. Работа выходит интересная. Мне нравится ее художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера. Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку. Мы в самом начале съёмочного процесса. Пожелайте нам удачи, а себе – просмотра классного кино!», - сообщила Диана Арбенина НСН.
Также в сериале «Обоюдное согласие» одна главная роль досталась Глафире Тархановой, в проекте задействованы Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.