Арбенина рассказала, как Германика убедила ее сыграть в сериале

«Я начала сниматься у великолепной Валерии Гай Германики. Работа выходит интересная. Мне нравится ее художественный творческий метод, основанный, прежде всего, на органике людей. То же самое я делаю на своих концертах, максимально доверяя публике и выступая в роли дирижера. Я рада, что Лере удалось убедить меня сниматься в кино. Честно говоря, получив предложение, я сразу отказалась, и только дар убеждения нашего режиссера заставил меня выйти на площадку. Мы в самом начале съёмочного процесса. Пожелайте нам удачи, а себе – просмотра классного кино!», - сообщила Диана Арбенина НСН.