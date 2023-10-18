Вышел трейлер "Феррари" с Драйвером и Крус
Опубликован официальный русский трейлер биографического фильма Майкла Манна "Феррари", североамериканская премьера которого состоялась на минувшей неделе в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля.
В августе картину, снятую совместными усилиями кинематографистов из США, Великобритании, Италии и Китая, показали на фестивале в Венеции.
"Блестящий фасад скрывает трагическую историю основателя компании Энцо Феррари. Семейные проблемы, финансовый кризис, ужасные аварии и даже гнев Ватикана - все это в свое время преодолел гениальный конструктор и бизнесмен, чтобы вписать свое имя в историю автопрома навсегда", - говорит синопсис.
В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, ДжекО'Коннелл, Патрик Демпси и другие.
В российский прокат "Феррари" выйдет 21 декабря, в мире - на четыре дня позже.