Лучшие испанские сериалы с высоким рейтингом

Как совершить путешествие, выходя из дома? Конечно, включить сериал той страны, в которой хочется оказаться прямо сейчас. Например, если вы страшно скучаете по Испании или еще не были и в планах побывать, стоит посмотреть лучшие испанские сериалы, чтобы страна стала чуточку ближе.

© Кадр из сериала "Нити судьбы"

«Рамблер» предлагает подборку испанских сериалов с высоким рейтингом.

Видео дня

1. Нити судьбы

Когда вышел: 2013

Всего сезонов: 1

Жанр: драма, мелодрама, детектив, приключения

Рейтинг IMDb: 8,3

Девушка-швея по имени Сира Кирога вдруг становится шпионкой. Она влюбляется в красавчика Рамиро Аррибасом, но он внезапно бросает ее в Марокко, прихватив все е драгоценности и деньги. А дальше – только успевайте следить за поворотами сюжета.

2. Галерея Вельвет

Когда вышел: 2013–2016

Всего сезонов: 4

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 8,1

Кадр из сериала "Галерея Вельвет"

История Золушки на испанский лад. Ана и Альберто дружили с детства, а когда повзрослели, то влюбились друг в друга. Но Альберто – богатый наследник модного дома Galerías Velvet, а Ана – простая швея. Если вам нравятся красивые наряды и интерьеры – смотреть обязательно.

3. Пластиковое море

Когда вышел: 2015-2016

Всего сезонов: 2

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, детектив

Рейтинг IMDb: 7,1

Кадр из сериала "Пластиковое море"

В Кампоамарго убивают девушку, из-за чего растет напряженность между разными группами людей. Новый начальник судебной полиции Эктор Агирра берется распутывать этот клубок.

4. Район Эль Принсипе

Когда вышел: 2014-2016

Всего сезонов: 2

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, приключения

Рейтинг IMDb: 7,4

Кадр из сериала "Район Эль Принсипе"

Район Эль Принсипе находится в испанском городе Сеута, расположенном находящемся на границе с Марокко. На небольшой территории здесь пытаются уживаться христиане и мусульмане, но отношения складываются не слишком гладко. На помощь местным полицейским прибывает капитан Мори.

5. Бумажный дом

Когда вышел: 2017 год — настоящее время

Всего сезонов: 5

Жанр: боевик, триллер, криминал, детектив

Рейтинг IMDb: 8,3

Кадр из сериала "Бумажный дом"

Человек, которого все называют Профессор, решил совершить ограбление века. Для этого он собирают команду крутых специалистов, чтобы опустошить Королевский монетный двор. Но план, надежный как часы, под угрозой срыва из-за отношений в команде. Сериал интересно не только смотреть, но и слушать благодаря рок-н-рольному саундтреку.

6. Чума

Когда вышел: 2018 год — настоящее время

Всего сезонов: 2

Жанр: историческая драма, боевик, триллер, детектив

Рейтинг IMDb: 7,3

Кадр из сериала "Чума"

Действие разворачивается в 1597 году, в Севилье, в разгар бубонной чумы. В это страшное время в город приезжает бывший военный по имени Матео, который обещал погибшему другу спасти его сына, но встречает препятствие в виде святой инквизиции. Создатель сериала Альберто Родригес не стесняется показывать самые неприглядные стороны того времени.

7. Красный дерматин

Когда вышел: 2021 год — настоящее время

Всего сезонов: 1

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал

Рейтинг IMDb: 6,5

Кадр из сериала "Красный дерматин"

Элитные проститутки Корал, Венди и Джина убивают своего жестокого босса, который измучил их издевательствами, и отправляются в путешествие. Но не все так просто, так как их преследуют два головореза, и девушкам приходится импровизировать на ходу. Сериал сравнивают фильмами Тарантино и Родригеса. Потому что смотреть его не только страшно, но и весело.

8. Министерство времени

Когда вышел: 2015 год — настоящее время

Всего сезонов: 4

Жанр: фантастика, комедия, приключения

Рейтинг IMDb: 8,2

Кадр из сериала "Министерство времени"

Об этой организации знают только избранные, и главная ее задача – следить за тем, чтобы никто случайно не вмешался в историю так, что настоящее изменится. А желающих это сделать ради собственной наживы предостаточно. Если вам нравится «Доктор Кто», этот сериал для вас.

9. Визави

Когда вышел: 2015–2019 годы

Всего сезонов: 5

Жанр: триллер, драма

Рейтинг IMDb: 8,2

Кадр из сериала "Визави"

Макарену Ферейро отправили в женскую тюрьму «Крус дель Сур». Наказание она получила несправедливо, ее просто подставили. Выйти на свободу можно под залог, но его сумма так велика, то это практически невозможно. Однако есть один способ, правда известен он не только героине.

10. Телефонистки

Когда вышел: 2017–2020 годы

Всего сезонов: 5

Жанр: историческая драма

Рейтинг IMDb: 7,6

Кадр из сериала "Телефонистки"