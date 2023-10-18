Появились подробности о продолжительности сиквела «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев закончил монтаж фильма "Дюна: Часть вторая", и его продолжительность может составить 3 часа 15 минут. Об этом сообщает портал World Of Reel.

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На странице фильма на IMDb указан хронометраж фильма более трех часов. Однако американский кинокритик Джордан Руими, со ссылкой на свои источники, подчеркивает, что Вильнев сократил сиквел на "15-20 минут". Он считает, что компания Warner Bros. не позволит кинематографисту выпустить в основной прокат фильм, который идет больше 3 часов.

"Дюна 2" начинается с того места, на котором остановилась первая: Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) наконец достигает Чани (Зендая ) и объединяет силы со Свободными, чтобы победить злых Харконненов. В сиквеле также вернутся артисты: Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард и Дэйв Баутиста.

Среди новых актеров - альбинос Остин Батлер в роли Фейда Раута; Кристофер Уокен в роли Императора; Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан Коррино; Леа Сейду в роли леди Марго; и Сухейла Якуб в роли Шишакли.