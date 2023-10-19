Вышел трейлер "Наполеона" Ридли Скотта
Опубликован новый трейлер фильма "Наполеон" Ридли Скотта, которому в ноябре исполнится 86 лет.
Эффектный видеоряд сопровождают знаменитые завывания Оззи Осборна из хита War Pigs его культовой группы Black Sabbath.
Роль французского императора исполнил американец Хоакин Феникс. Также в ролях: Ванесса Кирби, Бен Майлз, Людивин Санье, Тахар Рахим, Иэн МакНис и другие.
Мировая премьера военно-исторической биографической драмы, которую задумывал ещё сам Стэнли Кубрик, намечена на 20 ноября.