Вышел трейлер "Наполеона" Ридли Скотта

Опубликован новый трейлер фильма "Наполеон" Ридли Скотта , которому в ноябре исполнится 86 лет.

Эффектный видеоряд сопровождают знаменитые завывания Оззи Осборна из хита War Pigs его культовой группы Black Sabbath.

Роль французского императора исполнил американец Хоакин Феникс. Также в ролях: Ванесса Кирби, Бен Майлз, Людивин Санье, Тахар Рахим, Иэн МакНис и другие.