Почему Томми Ли Джонсу прочат «Оскар» за роль в фильме «Похороны»

На Amazon вышел фильм Маргарет Беттс «Похороны» с Джейми Фоксом и Томми Ли Джонсом.

© Кадр из фильма «Похороны»

«Лента.ру» рассказывает, какой получилась эта породистая и бойкая, основанная на реальной истории из середины девяностых судебная драма о тяжбе ветерана войны и корпоративных акул из-за ритуального бизнеса.

Видео дня

Джеремайя О’Киф (Томми Ли Джонс), почтенный ветеран Второй мировой и владелец сети похоронных бюро на юге штата Миссисипи, празднует 75-летие. Жизнь Джерри, как его зовут друзья и близкие, удалась: 13 детей, 24 внука, любящая жена, маленький семейный бизнес, который можно передать наследникам. Однако тихую радость ухода на покой омрачают кредиторы, грозящие О’Кифу банкротством. Друг и адвокат Майк Оллред (Алан Рак) предлагает продать часть бизнеса похоронному гиганту Loewen Group.

Майк и Джерри летят в Канаду и там, на лодке хозяина компании Рэя Лоуэна (Билл Кэмп), подписывают договор о продаже. Однако Рэй не торопится закрывать сделку, чтобы дождаться разорения Джерри и купить все его бюро за бесценок. По рекомендации друзей сына О’Киф подает на Лоуэна в суд и нанимает Уильяма Гэри (Джейми Фокс) — адвоката-звезду с собственным боингом. Поскольку дело рассматривается в округе с 70 процентами чернокожего населения, Lowen Group в ответ собирает собственную команду юристов-афроамериканцев во главе с выпускницей Гарварда Мейм Даунс (Джерни Смоллет) по прозвищу Кобра.

Кадр из фильма «Похороны»

Оригинальное название Burial точнее, пожалуй, было бы перевести как «Погребение».

У заглавия фильма есть дополнительный смысл: это не только профессия соперников, схлестнувшихся в зале суда, но и то, что одна сторона в итоге делает с другой. Итог схватки хорошо известен: в основе «Похорон» лежит статья 1999 года из журнала The New Yorker. Даг Райт («Перо маркиза де Сада») начал работать над сценарием еще в начале нулевых, тогда постановщиком картины собирался стать Александр Пэйн («О Шмидте»). Позднее роль Джерри О'Кифа должен был сыграть Харрисон Форд, однако в итоге выбор Томми Ли Джонса оказался, пожалуй, удачнее. 77-летний актер — лучшая кандидатура на роль вечно насупленного, даже немного угрожающего патриарха, который в мгновение ока умеет оборачиваться милым дедушкой. Прошлая важная работа Джонса в фильме Джеймса Грэя «К звездам», пожалуй, была поинтереснее, зато в «Похоронах» у Томми Ли больше экранного времени.

Ярко дебютировавшая шесть лет назад «Послушницей» с Маргарет Куэлли постановщица Маргарет Беттс отнеслась к вверенному материалу с похвальной легкостью. Время действия постоянно подчеркивается — саундтреком, ракурсами и хищной беззаботностью, которая сильно контрастирует с тем, как сегодня выглядят судебные драмы. В «Похоронах», несмотря на мрачность названия, все время светит солнце. Оно заливает лужайку перед домом О’Кифа, ярко светит в телевизионных роликах Уильяма Гэри, настойчиво пробивается через окна дорогого отеля и скромного зала суда. Даже в самый драматичный момент, когда дело вот-вот развалится и появятся чернокожие жертвы корпоративных акул из бедных регионов, солнечный свет все равно не ослабевает. Немногочисленные ночные сцены связаны с явлением Рэя Лоуэна. Это и заключение договора на лодке, прорезающей ночь подобно акульему клыку, и мучительные ночные переговоры — попытка закончить судебное разбирательство сделкой. Авторские симпатии таким образом распределены вполне однозначно, даже на уровне световых схем.

Такой черно-белый мир, наверное, может раздражать тонко организованного зрителя, однако победа Беттс в том, что комфортная банальность сюжета здесь ничуть не давит нравоучительностью.

Противостояние безусловного добра безусловному злу подано без наигранного праведного гнева, как нечто само собой разумеющееся.

Главный же фокус внимания направлен на претворение в жизнь стратегии обвинения, выбранной Гэри. Джейми Фокс в этой роли предстает полноценным наследником Дензела Вашингтона — великий афроамериканский актер играл таких подвижных персонажей в фильмах Спайка Ли (вспомним хотя бы первую часть «Малкольма Икс»). Фокс извивается ужом, говорит с чисто рэперским напором и в каждой сцене меняет умопомрачительные пиджаки. Особенно отметим розовый, в котором Гэри окончательно завоевывает доверие угрюмого О’Кифа, заставив старика подпевать песне Tony! Toni! Toné! Feels Good. В кульминации истории этот хит 1990-го еще сыграет важную духоподъемную роль.

Разыгрывая в роли Гэри собственный бенефис, Фокс не только блестяще копирует пластику и мелкую моторику героя, но и незаметно подмешивает в этот образ дополнительные детали. Так динамика его отношений с женой Глорией (Аманда Уоррен) — возможно, неосознанно — напоминает о публичном имидже Барака и Мишель Обамы: Уильям тоже рыцарь, преданный своей мудрой королеве. Решение выглядит грубоватым, но вполне оправданным в той части, где расовый вопрос выходит в разбирательстве на передний план.

Кадр из фильма «Похороны»

Однако вся нравственная нагрузка в «Похоронах», к счастью, оставлена непосредственному развитию сюжета. После просмотра в памяти остаются эпизоды, не имеющие к основному конфликту прямого отношения. Это и прибытие Гэри в компании живописных чернокожих юристов на встречу с О’Кифом, и выведенные за пределы зала суда пикировки героя с его противницей Мейм. В девяностых эта линия наверняка была бы докручена до полноценно романтической — искрит между Фоксом и Смоллетт вполне ощутимо. Отдельное умиление вызывают отношения Джерри с женой Аннетт — эта пара вытянула бы на себе и мелодраму из жизни стариков, и что-нибудь вроде фантастического сериала «Ночное небо» с Дж. К. Симмонсом и Сисси Спейсек.

Маргарет Беттс прекрасно понимает, что ей далеко до Сидни Люмета и других титанов Нового Голливуда, умевших делать хитовые судебные драмы. Эпоха сейчас тоже несколько иная, так что в историю «Похороны» могут войти разве что оскаровской номинацией для Джейми Фокса или для Томми Ли Джонса — об этом вовсю пишут американские критики. Для рядового же зрителя это просто отличный фильм на вечер, который дарит наслаждение от игры центрального актерского дуэта и простодушную, но вполне искреннюю веру в торжество справедливости. Для современного мира этого уже, пожалуй, достаточно.