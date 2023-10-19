Энн Хэтэуэй стала блондинкой для новой роли
Энн Хэтэуэй снялась в новом триллере под названием «Эйлин». Фильм основан на одноимённом романе Оттессы Мошфег 2015 года.
Она создала сценарий к картине вместе с мужем Люком Гебелем. В 2022 году Хэтэуэй и Маккензи подписались на главные роли в проекте. Также в фильме снялись Оуэн Тиг, Ши Уигэм, Марин Айрлэнд и другие.
В картине Энн Хэтэуэй сыграла девушку по имени Ребекка. Действие фильма разворачивается в Бостоне 1960-х годов.
Главной темой картины являются паразитические отношения между двумя женщинами, работающими в исправительном учреждении для несовершеннолетних.
Премьера фильма состоялась ещё 21 января 2023 года на кинофестивале «Сандэнс». Его ограниченный прокат в кинотеатрах США начнется 1 декабря 2023 года. В широкий прокат «Эйлин» выйдет 8 декабря.