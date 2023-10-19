Энн Хэтэуэй стала блондинкой для новой роли

Энн Хэтэуэй снялась в новом триллере под названием «Эйлин». Фильм основан на одноимённом романе Оттессы Мошфег 2015 года.

Она создала сценарий к картине вместе с мужем Люком Гебелем. В 2022 году Хэтэуэй и Маккензи подписались на главные роли в проекте. Также в фильме снялись Оуэн Тиг, Ши Уигэм, Марин Айрлэнд и другие.

В картине Энн Хэтэуэй сыграла девушку по имени Ребекка. Действие фильма разворачивается в Бостоне 1960-х годов.

Главной темой картины являются паразитические отношения между двумя женщинами, работающими в исправительном учреждении для несовершеннолетних.