Кристофер Нолан может снять новый фильм о Джеймсе Бонде

Бондиана может перейти в руки режиссера Кристофера Нолана. Главным претендентом на роль секретного агента британской разведки является Аарон Тейлор-Джонсон, сообщает DailyMail.com.

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Аарону роль прочат уже давно, он возглавил список претендентов от букмекеров.

Заявлялось, что съемки нового фильма должны начаться в следующем году и все это время продюсеры искали новые ходы в истории коммандера Военно-морского флота Великобритании. Предположений было немало, в прессе проскакивали предложения сделать агента женщиной или "не белым".