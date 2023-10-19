Кристофер Нолан может снять новый фильм о Джеймсе Бонде
Бондиана может перейти в руки режиссера Кристофера Нолана. Главным претендентом на роль секретного агента британской разведки является Аарон Тейлор-Джонсон, сообщает DailyMail.com.
Аарону роль прочат уже давно, он возглавил список претендентов от букмекеров.
Заявлялось, что съемки нового фильма должны начаться в следующем году и все это время продюсеры искали новые ходы в истории коммандера Военно-морского флота Великобритании. Предположений было немало, в прессе проскакивали предложения сделать агента женщиной или "не белым".
Инсайдеры издания также утверждают - режиссер "Оппенгеймера" Кристофер Нолан ведет переговоры с продюсерами о своем видении будущего франшизы и готов взяться за фильм только "если он сможет добиться своего".