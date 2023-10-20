Сериал "Абсолютное зло" выйдет в России
Опубликован официальный русский трейлер шведского мини-сериала "Абсолютное зло" (18+).
В основе - одноименная автобиографическая книга Яна Гийу. В ней рассказывается он непростой молодости трудного подростка по имени Эрик в конце пятидесятых годов прошлого века.
Режиссеры - Эрик Лейжонборг ("Последнее королевство") и Даниель ди Градо ("Алена").
В ролях: Исак Калмрут, Густаф Скарсгорд (Флоки из "Викингов"), Теа Софи Лох Несс и другие.
Премьера - 6 ноября в онлайн-кинотеатре "Амедиатека".