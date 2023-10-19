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Кино недели: "Телохранитель на фрилансе"

"Телохранитель на фрилансе" — американский комедийный боевик режиссера Пьера Мореля по сценарию Джейкоба Ленца. На большие экраны в России фильм выйдет 19 октября.

Кино недели: "Телохранитель на фрилансе"
© Кадр из фильма "Телохранитель на фрилансе"

"Рамблер" расскажет о картине подробнее.

В ролях

Джон Сина — Мейсон Петтитс, бывший спецназовец, телохранитель

Элисон Бри — Клэр Веллингтон, журналистка

Хуан Пабло Раба — президент Хуан Венегас

Алиса Ева — жена Мэйсона, Мартон Чокас

Кристиан Слейтер — босс Мэйсона

Сюжет

Бывший сотрудник спецназа, застрявший на тупиковой офисной работе (Джон Сина), неохотно берется за новую должность. Ему нужно стать телохранителем вышедшей из строя журналистки (Элисон Бри).

Журналистка в поисках сенсации берет интервью у безжалостного, но безупречно одетого диктатора (Хуан Пабло). Во время интервью вспыхивает военный переворот — телохранитель, журналистка и диктатор вынуждены вместе спасаться в джунглях.

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Отзывы

В США картину уже посмотрели. И вот какие первые отзывы:

"Это непринужденный, веселый и смешной, в меру авантюрный боевик. Он мог бы быть сложнее и стать драмой, или более абсурдным, чтобы стать комедией. Но фильм очень сбалансированный. Выходил из кинотеатра и думал, что классный фильм, чтобы просто провести вечер легко";

"Фильм заставляет нас гадать, куда пойдет сюжет дальше и кто что сделает. Начало довольно интересное с кадрами от первого лица. Для тех, кто не фанат Джона Сины, сначала его не показывает";

"Типичный боевик, от которого не ожидаешь многого с точки зрения глубины персонажей или сюжета. Это беззаботный взгляд на тяжелую тему, и кстати с неплохого ракурса.
Диалоги немного однообразные, но фильм высмеивает сам себя, поэтому это даже весело. Приходите в кино без особых ожиданий, и , скорее всего, вам понравится".

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