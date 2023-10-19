Кино недели: "Телохранитель на фрилансе"
"Телохранитель на фрилансе" — американский комедийный боевик режиссера Пьера Мореля по сценарию Джейкоба Ленца. На большие экраны в России фильм выйдет 19 октября.
"Рамблер" расскажет о картине подробнее.
В ролях
Джон Сина — Мейсон Петтитс, бывший спецназовец, телохранитель
Элисон Бри — Клэр Веллингтон, журналистка
Хуан Пабло Раба — президент Хуан Венегас
Алиса Ева — жена Мэйсона, Мартон Чокас
Кристиан Слейтер — босс Мэйсона
Сюжет
Бывший сотрудник спецназа, застрявший на тупиковой офисной работе (Джон Сина), неохотно берется за новую должность. Ему нужно стать телохранителем вышедшей из строя журналистки (Элисон Бри).
Журналистка в поисках сенсации берет интервью у безжалостного, но безупречно одетого диктатора (Хуан Пабло). Во время интервью вспыхивает военный переворот — телохранитель, журналистка и диктатор вынуждены вместе спасаться в джунглях.
Отзывы
В США картину уже посмотрели. И вот какие первые отзывы:
"Это непринужденный, веселый и смешной, в меру авантюрный боевик. Он мог бы быть сложнее и стать драмой, или более абсурдным, чтобы стать комедией. Но фильм очень сбалансированный. Выходил из кинотеатра и думал, что классный фильм, чтобы просто провести вечер легко";
"Фильм заставляет нас гадать, куда пойдет сюжет дальше и кто что сделает. Начало довольно интересное с кадрами от первого лица. Для тех, кто не фанат Джона Сины, сначала его не показывает";
"Типичный боевик, от которого не ожидаешь многого с точки зрения глубины персонажей или сюжета. Это беззаботный взгляд на тяжелую тему, и кстати с неплохого ракурса.
Диалоги немного однообразные, но фильм высмеивает сам себя, поэтому это даже весело. Приходите в кино без особых ожиданий, и , скорее всего, вам понравится".