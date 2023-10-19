Кино недели: "Телохранитель на фрилансе"

"Типичный боевик, от которого не ожидаешь многого с точки зрения глубины персонажей или сюжета. Это беззаботный взгляд на тяжелую тему, и кстати с неплохого ракурса.

Диалоги немного однообразные, но фильм высмеивает сам себя, поэтому это даже весело. Приходите в кино без особых ожиданий, и , скорее всего, вам понравится".