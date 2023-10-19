За что мы обожаем «Деревню дураков»

Скетчи из девяностых «Деревня дураков» пересматривают до сих пор – на YouTube выпуски набирают миллионы просмотров. «ФедералПресс» составил список атрибутов и персонажей этого видеобалагана, которые продолжают вызывать ностальгию.

© Кадр из тележурнала «Деревня дураков»

«Деревня дураков» – набор из сотни скетчей о клише на тему украинских и русских народных традиций. Главные герои «Деревни» – Мужик (Сергей Гладков), Баба (Татьяна Иванова), Морячок (Вадим Набоков). Персонажи постоянно вляпываются в неприятности или ссорятся друг с другом. Действие происходит обычно в деревенской избе или на улице у колодца.

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Вместе с гениальной троицей в шоу играют и другие персонажи. Есть в сериале и атрибуты, без которых «Деревню дураков» представить невозможно.

Безумная пчела

Огромная тряпичная пчела – культовый персонаж «Деревни дураков». Обычно мирно спит в своем улье. Но если ее разбудить и взбесить, может яростно напасть и укусить.

По сюжету взаимодействует со всеми персонажами. Но особенно смешно наблюдать за тем, как она дерется с Медведем Мишей, который пытается украсть у нее мед.

Сейчас пчелу больше знают по мемам. Изображение скетчевого лупоглазого насекомого используют, чтобы продемонстрировать состояние безумия или неадекватности.

Музыка из «Деревни дураков»

Веселенькая музыка из шоу надолго запомнилась тем, кто посмотрел хотя бы несколько серий. Забавные трели для скетчей «Деревни» написал украинский композитор Эдуард Цисельский – он же создавал музыку и для других шоу «Каламбура».

Сейчас этот мотив, как и персонаж Пчелы, стал мемом. Музыкой сопровождают рассказы о нелепых и наиболее комичных ситуациях из жизни.

Самогон

Самогонка – один из ключевых двигателей сюжета «Деревни дураков». К бутылкам с мутноватой жидкостью постоянно прикладываются Мужик и Морячок, из-за нее же потом получают нагоняй сковородой от Бабы.

Как рассказывали в свое время актеры, на съемках в бутылках вместо самогона плескалось разбавленное водой молоко. Сами же бутыли были пластиковые, чтобы актеры не поранились, когда реквизит по сюжету бросают и роняют.

Медведь

Персонажа медведя зрители полюбили не меньше человеческой троицы. По сюжету Миша – его играет Алексей Агопьян – либо весело проводит время с Мужиком и Морячком, либо дерется с ними по самым разным поводам.

Медведя частенько можно заметить с гантелями, при этом иногда он пьет самогон и ест мед, от которых пьянеет. В одной из серии зрители узнают, что у Миши есть жена. Медведица, как и Баба, страсть мужа к выпивке не одобряет и за это поколачивает его.

19 октября 2023 года из жизни ушел Сергей Гладков – участник коллектива «Каламбур», сыгравший Мужика в «Деревне дураков». Актеру было всего 60 лет.