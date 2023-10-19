На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers вышел первый тизер романтической комедии Anyone But You («Кто-нибудь, кроме тебя») со звездой «Эйфории» Сидни Суини. Фильм представляет собой вольную адаптацию пьесы «Много шума из ничего» Уильяма Шекспира .

Согласно сюжету, Биа и Бен выглядят идеальной парой, однако после потрясающего первого свидания происходит нечто, что охлаждает их пылкое влечение друг к другу. Всё меняется, когда они неожиданно встречаются на свадьбе в Австралии.