Звезде «Гарри Поттера» пересадили орган коровы: подробности

Популярной британской актрисе Мириам Маргулис, исполнившей роль профессора Стебль в легендарной серии фильмов о мальчике, который выжил, уже 82 года. Неудивительно, что в таком возрасте ее настигли проблемы со здоровьем, а именно с сердцем. И метод ее лечения, о котором знаменитость накануне рассказала в подкасте Table Manners, может показаться весьма необычным.

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Маргулис призналась, что ей сделали пересадку сердечного клапана коровы, причем малоинвазивным способом, то есть без разрезов. «Теперь у меня коровье сердце. Ну не все сердце, но мой аортальный клапан заменили аортальным клапаном коровы», — поделилась она. Звезда фильма «Гарри Поттер и тайная комната» раскрыла, что прежде о подобных операциях даже не слышала и считает такое хирургическое вмешательство в некоторой степени «изысканным».