Ида Галич и Роман Каграманов станут экспертами в шоу "Богиня свиданий"

Ида Галич и Роман Каграманов станут экспертами в реалити "Богиня свиданий"
Новое дейтинг-реалити "Богиня свиданий" стартует в конце октября на российском телевидении. В новом шоу три девушки будут устраивать свидания мечты потенциальному жениху, но только одна из них удостоится звания "богини свиданий". Оценивать встречи будут блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.
Ида Галич, единственная девушка среди экспертов проекта, рассказала, как относится к женской инициативе в отношениях: "Я против игр и не умею держать молодых людей "на дистанции". Если мне человек нравится - по мне это видно. В жизни я не раз проявляла инициативу, и это вырастало в большие и красивые истории любви. Поэтому я за то, чтобы люди всегда говорили о своих чувствах. Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток… Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается".
Также Ида рассказала, о каком свидании мечтает сама: "Что касается свидания мечты, то это ленивый день за городом. В таком месте, где можно прогуляться, почитать книгу, выпить бокал вина у камина".
"Богиня свиданий" дополнит линейку романтических реалити на телеканале "Пятница!" и станет частью "Женского клуба" на телеканале "Суббота!".