Ида Галич и Роман Каграманов станут экспертами в шоу "Богиня свиданий"

Ида Галич, единственная девушка среди экспертов проекта, рассказала, как относится к женской инициативе в отношениях: "Я против игр и не умею держать молодых людей "на дистанции". Если мне человек нравится - по мне это видно. В жизни я не раз проявляла инициативу, и это вырастало в большие и красивые истории любви. Поэтому я за то, чтобы люди всегда говорили о своих чувствах. Для меня непривычно, что в нашем проекте девушки борются за парня, но я тоже люблю делать сюрпризы для молодых людей. Когда я в отношениях, то стараюсь устраивать свидания с походами в спа, красивыми ужинами, отелями, поездками, походами на каток… Я достаточно романтичная натура, поэтому мне это легко дается".