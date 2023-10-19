Самые смешные ситкомы нулевых
Когда за окном дождь и сырость, ничего не поднимет настроение лучше, чем старый добрый ситком. Лучшие комедийные сериалы 2000-х от “Теории большого взрыва” до “Клиники” — в материале “Рамблер”.
"Как я встретил вашу маму"
В центре сюжета — архитектор Тед Мосби, который рассказывает своим детям о том, как он встретил их маму. Мосби постоянно сбивается в истории, повествуя о своих бывших девушках и забавных случаях из жизни его друзей. В 2010 году сериал даже получил адаптацию на российском телевидении.
"Клиника"
Казалось бы, больница — последнее место, где должен разворачиваться ситком, но благодаря актерскому составу “Клиника” сумела превратиться в нечто большее, чем обычная комедия. От внутренних монологов Джей Ди до уморительных рассуждений доктора Кокса – кажется, что у каждого персонажа сериала есть своя фишка, которая делает их по-настоящему интересными.
"Теория большого взрыва"
Сериал про гиков для гиков и не только. “Теория большого взрыва” рассмешит зрителей, заставит их плакать от умиления и, конечно, с юмором расскажет о том, что такое сингулярность, теория струн, квантовая механика и прочие вещи, которые обычно упоминают на скучных уроках физики.
"Офис"
Действие американской версии, основанной на оригинальном сериале BBC, происходит в небольшой канцелярской компании Dunder Mifflin в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Сериал объединил таких известных актеров, как Стив Карелл, Джон Красински, Минди Калинг и Эд Хелмс, и породил кучу мемов (чего стоит только эпизод про день различий!).
"Парки и зоны отдыха"
Сериал изначально задумывался как спин-офф американского “Офиса”, но стал самостоятельной историей, разворачивающейся в Департаменте парков и зон отдыха города Пауни в штате Индиана. Добрый и милый сериал об американской бюрократии, поднимающий темы дружбы, любви, счастья и даже исторического неравенства.
"Сообщество"
За основу этого сериала о юристе, который подделал диплом бакалавра и поступил в муниципальный колледж, продюсер Дэн Хармон (“Рик и Морти”) взял свой собственный опыт обучения в общественном колледже. Звездный актерский состав, в который вошли Джоэл Макхейл, Дональд Гловер и Кен Чон, часто пополняли приглашенные звезды вроде Бетти Уайт и Джека Блэка.