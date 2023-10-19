Самые смешные ситкомы нулевых

Когда за окном дождь и сырость, ничего не поднимет настроение лучше, чем старый добрый ситком. Лучшие комедийные сериалы 2000-х от “Теории большого взрыва” до “Клиники” — в материале “Рамблер”.

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"Как я встретил вашу маму"

В центре сюжета — архитектор Тед Мосби, который рассказывает своим детям о том, как он встретил их маму. Мосби постоянно сбивается в истории, повествуя о своих бывших девушках и забавных случаях из жизни его друзей. В 2010 году сериал даже получил адаптацию на российском телевидении.

"Клиника"

Казалось бы, больница — последнее место, где должен разворачиваться ситком, но благодаря актерскому составу “Клиника” сумела превратиться в нечто большее, чем обычная комедия. От внутренних монологов Джей Ди до уморительных рассуждений доктора Кокса – кажется, что у каждого персонажа сериала есть своя фишка, которая делает их по-настоящему интересными.

"Теория большого взрыва"

Сериал про гиков для гиков и не только. “Теория большого взрыва” рассмешит зрителей, заставит их плакать от умиления и, конечно, с юмором расскажет о том, что такое сингулярность, теория струн, квантовая механика и прочие вещи, которые обычно упоминают на скучных уроках физики.

"Офис"

Кадр из сериала "Офис"

Действие американской версии, основанной на оригинальном сериале BBC, происходит в небольшой канцелярской компании Dunder Mifflin в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Сериал объединил таких известных актеров, как Стив Карелл, Джон Красински, Минди Калинг и Эд Хелмс, и породил кучу мемов (чего стоит только эпизод про день различий!).

"Парки и зоны отдыха"

Кадр из сериала "Парки и зоны отдыха"

Сериал изначально задумывался как спин-офф американского “Офиса”, но стал самостоятельной историей, разворачивающейся в Департаменте парков и зон отдыха города Пауни в штате Индиана. Добрый и милый сериал об американской бюрократии, поднимающий темы дружбы, любви, счастья и даже исторического неравенства.

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