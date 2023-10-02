Как сложились судьбы актеров из сериала «Друзья»

Как сложились судьбы актеров из культового сериала «Друзья»
К сериалу “Друзья” многие возвращаются, когда хотят посмотреть что-то легкое и доброе. За десять сезонов герои успели настолько полюбиться зрителям, что некоторые просто не представляют, как можно забыть об этом популярном сериале. За жизнью героев следили порядка 52,2 миллионов человек, и у каждого был свой любимый персонаж. “Рамблер” решил посмотреть, как сложилась жизнь актеров так полюбившихся публике после окончания культового сериала.
Дженнифер Энистон
Самой везучей из шестерки друзей оказалась именно она. По окончании сериала Дженнифер Энистон удостоилась награды “Золотой глобус” за лучшую женскую роль в комедийном проекте. На этом ее карьерный рост не закончился, актриса продолжала сниматься в кино. Причем ей отводили не только второстепенные, но и главные роли: “Брюс Всемогущий”, “Мы – Миллеры”, “Марли и я”, “Обещать – не значит жениться” и многие другие. Проклятье “Друзей” обошло актрису стороной, и она до сих пор радует зрителя своей игрой в крупных кинопроектах.
Мэттью Перри
Еще во время съемок сериала актер столкнулся со множеством проблем. Мэттью получил травму, из-за которой был вынужден принимать обезболивающие, а потом начал злоупотреблять алкоголем и употреблять наркотики. Однако по окончании съемочного процесса актер не изменил свой образ жизни. Лишь изредка Мэттью Перри появлялся в кино, часто на ролях второго плана в картинах “Папе снова 17”, “Клиника”, “Город Хищниц”, “Хорошей жене” и “Хорошей борьбе”.
Дэвид Швиммер
Он никогда не мечтал получить славу актера, но этого было не избежать после съемок в “Друзьях”. Популярность помогла Швиммеру осуществить свою мечту – стать режиссером. Сейчас звезда культового сериала продолжает участвовать в съемках в качестве актера, а также занимается режиссурой телевизионных передач и постановок.
Лиза Кудроу
Первая и последняя большая роль у актрисы пришлась на съемки в “Друзьях”, построить блестящую карьеру после сериала у Кудроу не получилось. Актриса пыталась создать собственный сериал, который показывает жизнь актеров, которые хотят возобновить свою карьеру в кино, но из-за низких рейтингов его пришлось закрыть. С тех пор Кудроу получала только небольшие роли в фильмах “P.S. Я люблю тебя”, “Отель для собак” и “Отличница легкого поведения”. Играет она и по сей день, но ей отводят только второстепенные роли.
Кортни Кокс
Эту актрису знали не только как Монику из “Друзей”, но и как Гэйл из “Крика”, одного из культовых фильмов ужасов. После съемок сериала актрисе выпал шанс сыграть одну из главных ролей в “Отчаянных домохозяйках”, но Кокс отказалась из-за беременности. Впоследствии Кортни снялась в продолжениях “Крика”, и на этом ее участие в популярном кино подошло к концу.
Мэтт ЛеБлан
После закрытия сериала актер начал сниматься в другой комедийной картине под названием “Джоуи”, а потом получил одну из главных ролей в сериале “Эпизоды” и даже был удостоен премии “Золотой глобус”. Но получить его удалось после участия в “Эпизодах”, где Мэтт играл самого себя. Этот ситком и стал последним весомым проектом, в котором участвовал актер.