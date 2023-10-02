Как сложились судьбы актеров из сериала «Друзья»

К сериалу “Друзья” многие возвращаются, когда хотят посмотреть что-то легкое и доброе. За десять сезонов герои успели настолько полюбиться зрителям, что некоторые просто не представляют, как можно забыть об этом популярном сериале. За жизнью героев следили порядка 52,2 миллионов человек, и у каждого был свой любимый персонаж. “Рамблер” решил посмотреть, как сложилась жизнь актеров так полюбившихся публике после окончания культового сериала.

© Кадр из сериала "Друзья"

Дженнифер Энистон

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Самой везучей из шестерки друзей оказалась именно она. По окончании сериала Дженнифер Энистон удостоилась награды “Золотой глобус” за лучшую женскую роль в комедийном проекте. На этом ее карьерный рост не закончился, актриса продолжала сниматься в кино. Причем ей отводили не только второстепенные, но и главные роли: “Брюс Всемогущий”, “Мы – Миллеры”, “Марли и я”, “Обещать – не значит жениться” и многие другие. Проклятье “Друзей” обошло актрису стороной, и она до сих пор радует зрителя своей игрой в крупных кинопроектах.

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Мэттью Перри

Еще во время съемок сериала актер столкнулся со множеством проблем. Мэттью получил травму, из-за которой был вынужден принимать обезболивающие, а потом начал злоупотреблять алкоголем и употреблять наркотики. Однако по окончании съемочного процесса актер не изменил свой образ жизни. Лишь изредка Мэттью Перри появлялся в кино, часто на ролях второго плана в картинах “Папе снова 17”, “Клиника”, “Город Хищниц”, “Хорошей жене” и “Хорошей борьбе”.

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Дэвид Швиммер

Он никогда не мечтал получить славу актера, но этого было не избежать после съемок в “Друзьях”. Популярность помогла Швиммеру осуществить свою мечту – стать режиссером. Сейчас звезда культового сериала продолжает участвовать в съемках в качестве актера, а также занимается режиссурой телевизионных передач и постановок.

Лиза Кудроу

Первая и последняя большая роль у актрисы пришлась на съемки в “Друзьях”, построить блестящую карьеру после сериала у Кудроу не получилось. Актриса пыталась создать собственный сериал, который показывает жизнь актеров, которые хотят возобновить свою карьеру в кино, но из-за низких рейтингов его пришлось закрыть. С тех пор Кудроу получала только небольшие роли в фильмах “P.S. Я люблю тебя”, “Отель для собак” и “Отличница легкого поведения”. Играет она и по сей день, но ей отводят только второстепенные роли.

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Кортни Кокс

Эту актрису знали не только как Монику из “Друзей”, но и как Гэйл из “Крика”, одного из культовых фильмов ужасов. После съемок сериала актрисе выпал шанс сыграть одну из главных ролей в “Отчаянных домохозяйках”, но Кокс отказалась из-за беременности. Впоследствии Кортни снялась в продолжениях “Крика”, и на этом ее участие в популярном кино подошло к концу.

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Мэтт ЛеБлан

После закрытия сериала актер начал сниматься в другой комедийной картине под названием “Джоуи”, а потом получил одну из главных ролей в сериале “Эпизоды” и даже был удостоен премии “Золотой глобус”. Но получить его удалось после участия в “Эпизодах”, где Мэтт играл самого себя. Этот ситком и стал последним весомым проектом, в котором участвовал актер.