Сериалы "Теория больших денег" и "Убить Риту" стали доступны онлайн

Новая детективно-ироничная драма "Теория больших денег", с 19 октября все серии доступны на Иви.

© Российская Газета

Главный герой сериальной истории Михаил Александрович Нефедов обладает феноменальной памятью, преподает в университете теорию вероятности и матстатистику. Михаил Александрович помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова - хранилище всевозможной информации.

Видео дня

Но вот Михаил узнает, что его сын-подросток серьезно болен и лечение потребует больших денег. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но... проигрывает.

Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная. И это - подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются.

Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. Так начинается противостояние университетского преподавателя с букмекерской мафией.

Главную роль играет Илья Маланин. Вот что он рассказывает о сериале: "Это история не совсем обычного человека, уникальные способности которого заводят его слишком далеко в поисках справедливости. Знаю по себе, зрителям нравится наблюдать за сюжетом, в котором важная роль отводится интеллектуальной игре, интеллектуальному противостоянию. Но, поверьте, есть множество других причин, по которым этот сериал зацепит аудиторию".

Главные роли в сериале также исполнили Мария Шумакова, Нино Нинидзе и Иван Фоминов.

Сериал "Убить Риту", на сервисе Premier с 19 октября

Один их самых ожидаемых сериалов Premier привлек к себе внимание еще на фестивале "Пилот" в июне этого года - там состоялась премьера.

Главная героиня сериала - учительница химии Рита, которая увольняется из школы после скандала, связанного с одним из учеников. Благодаря своим умениям она находит способ заработать деньги уборкой богатого коттеджа - Рита с помощью подручных средств получает "химический коктейль", способный смыть любые следы даже самой безумной вечеринки.

Случайно вместе со следами праздника Рита уничтожает следы убийства важного в городе человека. За ней начинают охоту бандиты, полиция и спецслужбы. Вскоре выясняется, что Рита может поделиться не только информацией об убийстве, но и еще одним гораздо более важным секретом.